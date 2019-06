Limburgers maken investeren in offshorewind mogelijk

De Limburgse coöperatie ECO2050 gaat miljoenen ophalen om te investeren in hernieuwbare energieprojecten. Burgers kunnen via deze structuur voor het eerst investeren in offshorewindparken voor de Belgische kust.

Limburg ligt dan wel het verst van de Noordzee, maar de gemeenten uit deze Vlaamse provincie hebben het meest geïnvesteerd in groene energie. Alles begon met de bouw van C-Power het eerste Belgische offshorewindpark, een project waarvan de plannen al van voor de eeuwwisseling dateren. Vanuit dat project groeide Nuhma, ook Het Limburge Klimaatbedrijf genoemd tot een investeringsholding in hernieuwbare energie die belangen bezit in 4 Belgische zeewindparken, groenestroomproducent Aspiravi, de afvalverwer Bionerga, de energienetbeheerders Elia en Fluxys, engineeringbedrijven en smartcityprojecten.

Nuhma, sinds jaar en dag in handen van de Limburgse gemeenten, wil zijn structuur openen voor burgerparticipatie. 'We willen burgers direct betrekken bij de energietransitie en hen een aantrekkelijke investering met dividend aanbieden', zegt CEO Ludo Kelchtermans.

Dat zal gebeuren via de nieuwe coöperatie ECO2050. Die zal indirect investeren in de offshorewindparken C-Power, Rentel en het nog te bouwen park Seamade. Vanaf vandaag (vrijdag) kunnen gezinnen of organisaties inschrijven op coöperatieve aandelen van 50 euro via de website eco2050.be.

Offshore wind

Er bestaan al tientallen coöperatieve vennootschappen die burgerparticipatie in lokale energieprojecten mogelijk maken, van Ecopower, Aspiravi Samen, Eoly tot Electrabel CoGreen. Zij richten zich vaak tot de omwonenden van windmolens op land om het draagvlak te vergroten. ECO2050 is de eerste coöperatie die zich richt op offshore wind.

ECO2050 zal zelf geen rechtstreeks belang hebben in zeewindparken. De coöperatie zal via een achtergestelde lening geld toestoppen aan Z-Kracht, de offshorewinddivisie van Nuhma. Opmerkelijk is ook de interest op die lening varieert. Tijdens de risicovollere bouwfase ontvang ECO2050 een rente van 6 procent. Als het project draait schommelt de rente tussen de 4 procent en de 6 procent, afhankelijk van hoeveel windenergie er geproduceerd wordt. Zo zal ECO2050 na een windrijk jaar zelf meer winst maken en dividend kunnen uitkeren dan na een jaar waarin het relatief weinig waaide.

Deze indirecte financiering van offshorewind is eigenlijk maar een eerste stap, geeft Kelchtermans aan. Eigenlijk is het de bedoeling om een stuk van de participatie van de gemeenten open te stellen voor de bevolking. Burgers zouden tot 20 procent kunnen verwerven van het kapitaal van Nuhma, wat overeenkomt met 80 miljoen euro. 'We denken dat het interessant is dat burgers kunnen investeren in een gediversifieerde portefeuille van energieprojecten, van windturbines op land, windparken op zee, biomassacentrales, zonneparken en de energienetten van Elia en Fluxys', zegt Kelchtermans.