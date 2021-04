'Lockdown doet accijnzen uit tabak met 61,5 miljoen euro dalen'

De tabaksverkoop in de grensstreek heeft als gevolg van de lockdowns en beperkingen op het grensverkeer zware klappen gekregen. 'De overheid liep 61,5 miljoen euro accijnsinkomsten mis', zegt Cimabel, de Belgisch-Luxemburgse federatie van sigarettenfabrikanten.

Eerder deze week was er nog goed nieuws te rapen bij Fevia, de federatie van de voedingssector. Die merkte op dat de beperkingen op het grensverkeer, waardoor Belgen niet langer naar winkels over de grens trokken voor (goedkopere) voeding of alcohol, hebben geleid tot zo'n 40 miljoen euro aan extra inkomsten (btw en accijnzen) voor de staat.

'Maar er is ook een keerzijde', merkte Cimabel, de Belgisch-Luxemburgse federatie van sigarettenfabrikanten, zondag op. 'Dat Belgen niet langer over de grens kunnen shoppen is één zaak, maar dat betekent ook dat consumenten vanuit de buurlanden niet meer bij ons kunnen winkelen. Eén van de gevolgen daarvan is dat de tabaksverkoop aan de Belgische zijde van de grens met Nederland en Frankrijk volledig stilgevallen is. En ook daar hangt een prijskaartje aan vast, een prijskaartje dat gevoelig hoger ligt dan de 40 miljoen extra inkomsten uit de verkoop van voeding en dranken.'

Die inkomsten langs de grens zijn een belangrijk infuus voor de Belgische schatkist. Cimabel Belgisch-Luxemburgse federatie van sigarettenfabrikanten

Cimabel wijst er ook op dat de jongste jaren de grensverkoop met het Verenigd Koninkrijk al voor een groot deel verdwenen was, met name in de periode 2016-2019. 'Door de drastische taxshift van de vorige regering was het voor Britten veel interessanter en goedkoper geworden om met low cost luchtvaartmaatschappijen tabaksproducten te gaan aankopen in landen als Polen, Portugal of Spanje', zegt de federatie.