Lockdown treft kwetsbaren harder

Dat blijkt uit een studie van de KU Leuven en de UAntwerpen. De onderzoekers - André Decoster, Wim Van Lancker, Jonas Vanderkelen en Toon Vanheukelom - vertrekken vanuit de data over de hardst getroffen sectoren. Uit enquêtes van de werkgevers en data over de tijdelijke werkloosheid blijken dat kunst, amusement, recreatie, horeca en de niet-voedingswinkels te zijn.

In die sectoren werken in verhouding meer kwetsbare werknemers dan elders, blijkt uit data van voor de coronacrisis losbarstte.

Jongeren

Ten opzichte van de sectoren die het best deze crisis doorspartelen, werken er in de zwaarst getroffen sectoren drie keer zoveel jongeren, drie keer zoveel laaggeschoolden en drie keer zoveel mensen uit een arm of kwetsbaar gezin. Meer dan twee keer zoveel van hen zijn geen huiseigenaar en een pak meer werkt deeltijds of via een tijdelijk contract.