'Logisch dat Wilmès formatie leidt'

Volgens Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert is het logisch dat premier Sophie Wilmès (MR) de federale formatiepoging overneemt van de socialistische tandem Paul Magnette en Conner Rousseau. Dat zegt hij dinsdag in een interview met Knack.

De federale regering van premier Sophie Wilmès met daarin MR, CD&V en Open Vld heeft al sinds oktober 2018 geen meerderheid meer in de Kamer, maar heeft sinds de coronacrisis de steun van tien partijen in de Kamer - iedereen behalve VB en PVDA - om tijdelijk met volmachten te besturen. Verschillende partijkopstukken maakten de voorbije weken echter al duidelijk dat die formule stilaan op haar laatste benen loopt en er uiterlijk tegen september een nieuwe volwaardige regering zou moeten zijn.

September

Dat vindt ook Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert. 'Het blijft aangewezen om een meerderheid te hebben tegen september', zegt hij dinsdag in een interview met Knack. PS-voorzitter Paul Magnette en sp.a-collega Conner Rousseau namen de voorbije weken als voorzitters van de grootste politieke familie in de Kamer de leiding van de formatie, maar hebben hun verkennende gesprekken intussen afgerond. Ze werken aan een eindverslag.

Volgens Lachaert is het nu de beurt aan de liberale familie. 'Grondwettelijk is het de logische keuze' dat premier Sophie Wilmès de formatie nu in handen neemt, vindt hij. 'Deze regering heeft het vertrouwen, de koning kan nu niemand aanstellen. Ik denk dat de poging levensvatbaarder is als we vanuit het centrum vertrekken.'