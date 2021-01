Lorin Parys test zijn gewicht in de N-VA

'Ik vind dat een ongelofelijk boeiende functie, dus ik zal me opnieuw kandidaat stellen.' Lorin Parys kondigde in De Zondag zijn kandidatuur als N-VA-ondervoorzitter aan, een functie die hij sinds eind 2018 bekleedde. Als ondervoorzitter stond hij dicht bij voorzitter Bart De Wever en de rest van de partijtop.

Vs. Francken?

Parys belandt mogelijk in een rechtstreeks duel met Theo Francken, die ook van Vlaams-Brabant is en van wie wordt verwacht dat hij zich kandidaat stelt. Francken ligt onder vuur in de zaak-Kucam. Hoewel De Wever hem afgelopen weekend in zijn nieuwjaarsspeech uit de wind zette, kan Franckens kandidatuur uitdraaien op een populariteitspoll in eigen rangen.