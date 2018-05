Loterijballen en harde eisen op rustige pensioenbetoging

De kop van Jut is minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR) die volgens de betogers de pensioenzekerheid ondermijnt.

'Dit is geen georganiseerde wandeling, dit is een betoging!', zet een militante van de christelijke vakbond LBC-NVK de toon. De veelvuldige vuurwerkbommetjes die de massa keer op keer doen opschrikken, doen vermoeden dat het inderdaad geen gezellige stadswandeling wordt. Alhoewel. Het getoeter en gefluit doen misschien anders vermoeden, toch is de sfeer rustig, bijna gemoedelijk. Er worden duchtig pintjes gedronken en de terrassen kleuren rood, groen en blauw. De politie noteert geen incidenten.

De 55.000 betogers - de vakbonden spreken van 70.000 - trokken in Brussel de straat op om te protesteren tegen het pensioenbeleid van de federale regering. Deze keer geen toespraken vooraf, maar Rudy De Leeuw, die aan zijn laatste maanden als ABVV-voorzitter bezig is, herhaalde wel het standpunt van de socialistische vakbond. 'De regering moet betere pensioenen invoeren, met een minimum van 1.500 euro per maand. En tot 67 jaar werken, kan niet,' zegt hij. De rode ballonnen met een doorstreept cijfer 67 onderstrepen die eis.

Schermvullende weergave De 'oudjesbende' is misnoegd over de nakende pensioenhervormingen. ©BELGA

Met ludieke acties zetten de betogers hun ongenoegen kracht bij. Even lijkt het alsof carnaval Aalst naar de hoofdstad is verhuisd als een groep verklede, dansende senioren op een rijdend platform passeert. Maar het is hen menens: 'Le gang des vieux en colère' (de oudjesbende is woedend, red.) is hun slogan. 'Gepensioneerden zijn ongerust. Ze kunnen zich financieel niet te veel permitteren en hebben schrik dat ze geen rusthuis zullen kunnen betalen', zegt Mieke Peeters, de voorzitster van de christelijke ouderenbeweging OKRA.

Tombola

Tijdens de pensioenbetoging in december vorig jaar was minister van Werk Kris Peeters (CD&V) nog de zondebok, maar minister van Pensioenen Bacquelaine heeft de fakkel nu overgenomen. Borden die Bacquelaine karikaturiseren als outlaw, compleet met 'Wanted'-opschrift, duiken langs het parcours op. 'Bacquelaine zegt dat we zijn hervormingen niet hebben begrepen. We hebben ze wel begrepen: gedaan met tombolapensioenen', roept Raoul Hedebouw (PVDA) zijn aanhang toe.

De liberale minister wordt al langer geviseerd. Grote pijnpunten in de discussie zijn het pensioen met punten en de erkenning van de zware beroepen. Met het puntenpensioen krijgt iedereen één punt per gewerkt jaar, tot je 45 jaar hebt gewerkt en dus evenveel punten hebt verworven. Wie vroeger wil stoppen, kan dat doen, maar krijgt minder pensioen. Op het einde van de loopbaan worden de punten omgezet in een pensioenbedrag. Daarvoor worden de punten vermenigvuldigd met een bepaald bedrag. Hoe hoog dat bedrag ligt, wordt elk jaar opnieuw vastgelegd voor de mensen die in datzelfde jaar met pensioen gaan. Belangrijke kanttekening is ook dat met het puntensysteem hogere lonen recht geven op een hoger pensioen.

Daarnaast krijgen werknemers met een zwaar beroep meer dan 1 punt per jaar. Vier criteria moeten bepalen of een beroep zwaar is: fysiek zwaar werk, belastende werkorganisatie (onregelmatige uren), gevaarlijk werk en stress. De sociale partners kunnen het evenwel niet eens raken over wat nu precies als zwaar beroep erkend moet worden. Het overleg zit muurvast en de pensioenhervorming dreigt op de lange baan te belanden.

De vakbonden zien de hervorming van het pensioensysteem als een verdoken besparingsmaatregel en vrezen dat de ongelijkheid zal groeien. Ze voorspellen dat in tijden van crisis de regering de waarde van een pensioenpunt kan verlagen. Ter illustratie van dat sentiment gooiden ze aan de Pensioentoren loterijballen naar militanten met maskers van ministers op, onder de slogan 'Onze pensioenen zijn geen loterij'. Bovendien leeft bij de betogers de perceptie dat de regering-Michel cadeaus geeft aan het groot kapitaal. 'Mijn pensioen is aan het zonnen in Panama', leest een spandoek.

Onrust

Mario Coppens van de liberale ACLVB hoopt dat de regering zich soepeler zal opstellen nu de verkiezingen in aantocht zijn. Met zijn 'dash'-uitspraak liet N-VA-voorzitter Bart De Wever ook al weten dat de lokale verkiezingen allicht een rem vormen voor de extra besparingen die nodig zijn om het gat in de begroting dicht te rijden. Of de betoging de regering kan vermurwen toegevingen te doen, is maar de vraag. 'Ik begrijp dat de mensen zich zorgen maken, maar de hervormingen zijn nodig om het pensioen ook in de toekomst duurzaam te houden', zegt Kris Peeters. Hij geeft de betogers weinig hoop, al wil hij het sociaal overleg de volgende dagen voortzetten.