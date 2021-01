Luc Sels kandidaat om zichzelf op te volgen als rector KU Leuven

Luc Sels mikt op een tweede ambtstermijn als rector van de KU Leuven. Sels leidt de universiteit sinds 2017.

De grootste universiteit van ons land kiest in mei een nieuwe rector. Huidig rector Luc Sels zal zich kandidaat stellen voor een nieuwe ambtstermijn van vier jaar. Er maakten zich voorlopig nog geen tegenkandidaten bekend.

Sels kondigde zijn kandidatuur aan in de marge van zijn nieuwjaarsboodschap. 'Ik vind het mijn plicht u mijn voornemen tijdig kenbaar te maken. Ook de volgende vier academiejaren wil ik met dezelfde inzet en energie de toekomst van onze universiteit vormgeven', schrijft hij.

Sels, die socioloog is van opleiding, haalde het in 2017 van toenmalig rector Rik Torfs. Hij was daarmee de eerste kandidaat aan de KU Leuven die een zittende rector kon verslaan. Voordien was Sels decaan van de faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen.

Reuzegom

De rector beleefde enkele woelige jaren aan het hoofd van de KU Leuven. Hij moest door de coronacrisis de hele werking van de universiteit omgooien en kreeg veel kritiek voor de aanpak van de KUL in de Reuzegom-zaak. De tuchtmaatregelen, een taakstraf en het schrijven van een paper, voor enkele leden van de studentenclub bij wier doopritueel een student omkwam, werden als veel te licht aanschouwd. In een open brief werd de rector zelfs op de korrel genomen door enkele van zijn eigen professoren.

De chaotische tijden liggen nog niet achter ons. Luc Sels Rector KU Leuven

Sels hamerde er altijd op het gerechtelijke onderzoek te willen afwachten en dat de sancties in 2019 uitgesproken werden met de informatie die de universiteit toen had. 'Had ik destijds dezelfde informatie gehad als nu, dan twijfel ik er niet aan dat we een andere beslissing hadden genomen', zei Sels daarover in september. Afgelopen week maakte de KUL wel bekend dat er extra sancties worden opgelegd.