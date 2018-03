Luchtmacht wil absoluut onzichtbaar zijn

Het wordt nooit openlijk gezegd, maar het Belgische leger heeft wel degelijk een voorkeur voor de F-35. En dat heeft alles met onzichtbaar makende technologie te maken.

Het was een eyeopener toen een uiterst gesofistikeerde Israëlische F-16 op 10 februari in Syrië uit de lucht werd geschoten. Volgens de hoogste militaire kringen werd toen duidelijk dat de volgende generatie gevechtsvliegtuigen zeker moet beschikken over stealth-technologie, die ze onzichtbaar maakt voor radars. Het Amerikaanse defensiebedrijf Lockheed Martin heeft er zijn F-35’s mee uitgerust.

KORT De Israëlische F-16 die begin dit jaar boven Syrië is neergehaald, heeft volgens militaire bronnen aangetoond dat de stealth-technologie onmisbaar wordt in toekomstige conflicten. De F-16’s en andere gevechtsvliegtuigen van de vierde generatie mogen dan nog worden geüpdatet met de meest geavanceerde technologie, ze zullen nooit onzichtbaar zijn voor radars. Alleen de F-35 van Lockheed Martin is dat wel.

Dat de Israëli’s voor het eerst in 36 jaar een gevechtsvliegtuig kwijtraakten, sloeg niet alleen hen met verstomming. Het voorval joeg een schokgolf door de hele militaire wereld.

Het was een bewijs van de militaire superioriteit die Rusland met zijn luchtafweersystemen heeft opgebouwd. Omdat de Russen niet konden volgen in de wapenwedloop met de Verenigde Staten, specialiseerden ze zich in de ontwikkeling van raketten. Dat was minder duur dan te concurreren met nieuwe generaties gevechtsvliegtuigen.

No-gozones

Die strategie werd een onverhoopt succes. Met hun raketafweersystemen, waarmee president Vladimir Poetin onlangs nog uitpakte, kunnen de Russen A2/AD-zones creëren. A2/AD staat voor AntiAccess/Area-Denail. Het betekent dat de Russen no-gozones kunnen instellen waarvan de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO) het benauwd krijgt.

De Russen hebben A2/AD-zones ingesteld boven de geannexeerde Krim en een deel van Oekraïne, boven Kaliningrad en de Baltische staten. Ook in Syrië hebben ze hun afweerraketten geïnstalleerd, ter ondersteuning van het regime van president Bashar al-Assad. De F-16’s van de NAVO hebben er geen verhaal tegen.

De generatie van F-16's is aan het einde van haar Latijn. Een Belgische generaal

‘Het is maar bij toelating van de Russen dat wij daar kunnen vliegen’, zegt een Belgische generaal. ‘Als ze de knop aanzetten, wat ze al twee keer hebben gedaan in Syrië, kan niemand er nog vliegen. Alleen de Amerikaanse toestellen die met stealth-technologie zijn uitgerust, konden nog boven Syrië opereren. De generatie van de F-16’s is aan het einde van haar Latijn’.

Verraden

Wie in de toekomst nog met F-16’s of andere toestellen van de vierde generatie vliegt, hoezeer ze ook zijn geüpdatet, dreigt volgens militaire bronnen zelfs niet meer mee te mogen doen aan militaire operaties tegen landen die over de Russische raketten beschikken. En de Russen verkopen hun materiaal aan steeds meer landen, zoals aan Turkije, wat een NAVO-land is.

Tegen 2030 dreig je met F-16’s zelfs niet meer buiten te mogen komen. Ze zouden gevechtsvliegtuigen van de vijfde generatie, die met stealth-technologie zijn uitgerust, verraden. Dat argument wordt in Belgische defensiekringen volop uitgespeeld als het gaat over de keuze die moet worden gemaakt voor de opvolger van de F-16’s.

Wereldwijde dominantie

Dat de F-35 nog heel wat kinderziektes heeft, wordt in Belgische legerkringen gerelativeerd. De Amerikanen streven naar wereldwijde dominantie en zullen de problemen met de F-35 oplossen, luidt de redenering. ‘Ze willen zeker zijn dat zij het beste gevechtsvliegtuig hebben.’

Dat de Russen en vooral ook de Chinezen inmiddels lagefrequentieradars hebben ontwikkeld waarmee ze stealth-toestellen kunnen opsporen, moeten we ook relativeren. Die radars zouden weinig accuraat zijn en de Amerikanen zouden ook daarvoor antwoorden vinden.

Geen optie

De alternatieven voor de F-35 van Lockheed Martin, de Typhoon van het Brits-Duitse Eurofighter en de Rafale van de Franse vliegtuigbouwer Dassault, zijn volgens de Belgische legertop niet echt een optie.

‘Het zijn de laatste vliegtuigen die daar van de band rollen. Gaan we die kopen voor de toekomst?’