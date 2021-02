'Maak huis-tuin-en-keuken-fraude niet langer strafbaar'

De regering moet de huis-tuin-en-keukenbelastingfraude volledig uit de strafwet halen en alleen nog aanpakken met administratieve boetes. Dat zegt KU Leuven-hoogleraar Raf Verstraeten, die bijval krijgt van de Brusselse onderzoeksrechter Michel Claise.

De aanleiding voor de dringende oproep van Raf Verstraeten, topspecialist in strafrecht en hoogleraar aan de KU Leuven, is de jongste Europese richtlijn over de strafrechtelijke bestrijding van het witwassen van geld. Die dateert van 23 oktober 2018 en had op 3 december vorig jaar omgezet moeten zijn naar het Belgisch recht. De regering moet er dus dringend werk van maken.

De richtlijn legt minimumvoorschriften op voor wat in de strijd tegen het witwassen strafbaar moet zijn. Maar Verstraeten waarschuwt voor de gevolgen van de richtlijn in ons land - vooral als het gaat over de 'eenvoudige' fiscale fraude. De Europese richtlijn kan ertoe leiden dat alle banken, notarissen en andere financiële instellingen en beroepen die kunnen worden geconfronteerd met kleinere hoeveelheden zwart geld telkens een vervolging voor witwassen riskeren. Zelfs al gaat het maar over enkele honderden euro’s zwart geld.

Door de laatste Europese antiwitwasrichtlijn zou de financiële sector al een vervolging voor witwassen moeten vrezen als ze pakweg 500 euro mogelijk zwart geld aanvaarden. Dat is niet werkbaar. Raf Verstraeten Hoogleraar KU Leuven

Wat is de situatie vandaag in ons land? ‘Sinds 2007 geldt - na grondige discussies - in ons land een verzachtingsclausule als het gaat over de strafrechtelijke aanpak van het witwassen van geld uit 'eenvoudige' fiscale fraude’, zegt Verstraeten. ‘Het gaat dan over derden - zoals een bank of een notaris - die niet zelf betrokken zijn bij de fraude en niet actief hebben geholpen om het geld wit te wassen. Ze hebben het geld gewoon ontvangen. Het mag dus niet gaan over ‘ernstige' fiscale fraude, die al dan niet georganiseerd verliep.’

De Europese richtlijn zet die mildere aanpak op de helling, want ook wie gelden ontvangt uit ‘eenvoudige’ fiscale fraude, wordt strafbaar voor witwassen. Verstraeten: ‘De richtlijn verplicht om witwassen strafbaar te stellen als, zonder onderscheid, onderliggende fiscale misdrijven zijn gepleegd, en meer algemeen na strafbare feiten waarop een maximumstraf van meer dan een jaar cel staat. Welnu, op 'ernstige' fiscale fraude staat een maximumstraf van vijf jaar cel. Maar in onze belastingwet staat 8 dagen tot twee jaar gevangenisstraf op 'eenvoudige' fiscale fraude. Die valt er dus ook onder.’

Schieten met een kanon

‘Zal de financiële sector een vervolging voor witwassen moeten vrezen als hij pakweg 500 euro potentieel zwart geld aanvaardt?’, werpt Verstraeten op. ‘Dat is niet werkbaar.'

Volgens Verstraeten is er een duidelijke oplossing voor het probleem: de eenvoudige fiscale fraude uit de strafwet halen. Dan zal alleen de ernstige fiscale fraude nog strafbaar zijn. De eenvoudige fraude kan met administratieve boetes door de belastingadministratie bestraft worden.

‘Het strafrecht is belangrijk, maar je moet niet telkens met een kanon schieten op elke mogelijke kleinere inbreuk’, zegt Verstraeten. ‘Want de administratieve sancties voor fiscale fraude die de fiscus kan opleggen kunnen oplopen van 10 tot 200 procent.’

Verstraeten krijgt voor zijn oproep steun van de Brusselse onderzoeksrechter Michel Claise, die bekendstaat om zijn strenge aanpak van de financiële criminaliteit. ‘De depenalisering van de eenvoudige fiscale fraude lijkt me een uitstekend idee. Dat is vanzelfsprekend een taak voor de belastingadministratie’, zegt Claise. ‘Het is zelfs dringend dat we daar werk van maken. Het zal de selectie van wat we strafrechtelijk onderzoeken vergemakkelijken.’

Wat zal de regering doen? Want de omzetting van de Europese richtlijn is al over tijd. Minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) schuift de hete aardappel door naar minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD), maar die maakte donderdag evenmin zijn standpunt kenbaar. Beide ministers laten weten dat 'de omzetting van de richtlijn wordt besproken in de regering en op de korte termijn wordt voorgelegd aan het parlement'.