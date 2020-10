Machtsstrijd dreigt bij Labour na schorsing ex-leider Corbyn

De Britse Labourpartij heeft Jeremy Corbyn geschorst. De demarche kwam er nadat de oud-leider beschuldigingen van antisemitisme in de centrumlinkse partij als ‘overdreven’ bestempeld had. Een interne oorlog dreigt.

De Britse politieke wereld davert weer op zijn grondvesten. En deze keer liggen ’s lands vertrek uit de Europese Unie en discussies over de toekomstige relaties tussen het eiland en de voormalige partner op het vasteland niet aan de basis van de opschudding. Een rapport over antisemitisme in de Labourpartij deed dienst als dynamiet.

De poppen gingen aan het dansen nadat de Equality and Human Rights Commission (EHRC), een onafhankelijk orgaan dat toeziet op de naleving van wetten over gelijkheid en non-discriminatie, donderdag had uitgepakt met een vernietigend oordeel over de behandeling van klachten over antisemitisme in de oppositiepartij onder het vijfjarige leiderschap van Jeremy Corbyn. ‘Labour heeft onwettige daden gesteld en beging onvergeeflijke fouten. Die waren niet zozeer het gevolg van onbekwaamheid maar vloeiden voort uit onwil om antisemitisme aan te pakken’, luidde het.

Het rapport kwam hard aan bij Keir Starmer, het huidige kopstuk. ‘Dit is vreselijke lectuur. Het is een dag van schaamte voor onze partij’, zei de jurist die in april de partijleiding overnam van Corbyn. Hij bood het Joodse volk excuses aan voor ‘de pijn en het leed’ dat het berokkend was en beloofde de aanbevelingen van de commissie snel in de praktijk om te zetten.

Starmer hoopte zo een donker hoofdstuk in de partijgeschiedenis af te sluiten. Maar dat was buiten Corbyn gerekend. ‘De Joodse leden van onze partij en de maatschappij verwachtten terecht dat we het antisemitisme aanpakten en ik betreur dat we daar niet sneller in geslaagd zijn. Maar de omvang van het probleem is om politieke redenen ook erg overdreven door de media en onze tegenstanders in en buiten de partij’, schreef hij op Facebook.

De verklaring schoot de disciplinaire commissie van Labour in het verkeerde keelgat. Prompt besliste ze Corbyn, in afwachting van nader onderzoek, te schorsen. Die kan in het parlement voorlopig ook niet meer stemmen namens de partij.