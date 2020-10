Magnette: ‘Van Peteghem moet snel met taks op grote vermogens komen’

Paul Magnette (PS) zegt in een interview met L’Echo dat de minister van Financiën snel met een voorstel voor de rijkentaks uit het regeerakkoord moet komen. Hij stelt geen veto tegen het reanimeren van de effectentaks.

De herovering van het federale niveau leidt niet meteen tot een feeststemming bij de Franstalige socialisten. In de jongste peiling van Het Laatste Nieuws en Le Soir komen zowel PTB als Ecolo sterk opzetten ter linkerzijde. In de PS klinkt gemor over het gebrek aan grote portefeuilles die de partij kon binnenhalen. Intussen stuiken op mondiaal niveau de plannen in elkaar om de de techreuzen een digitaks aan te smeren.

In een interview met L’Echo zet Magnette de puntjes op de i omtrent de fiscale dossiers. Hij wil dat België zich op Europees niveau engageert voor een minimumbelasting voor multinationals, een CO2-invoertaks en een belasting op financiële transacties - de bekende tobintaks. Magnette schat het rendement voor de hele Europese Unie op 50 miljard euro. Hij voert aan dat Europa het geld nodig heeft voor het herstelplan van 750 miljard euro. ‘Als de multinationals en de grote vermogens niet betalen, wat rest er dan nog? Arbeid en consumptie. In België is dat al goed voor 75 procent van de inkomsten.’

Als de multinationals en de grote vermogens niet betalen, wat rest er dan nog? Paul Magnette Voorzitter PS

Socialisten en groenen pleiten op Belgisch niveau voor een rijkentaks, de zogenaamde 'sterkeschoudertaks' uit het regeerakkoord van de Vivaldi-partijen. Daarover is de jongste weken nogal wat onduidelijkheid ontstaan. Eerst leek het een taks op transacties te gaan worden, maar de liberalen sturen nu aan op een reanimatie van de effectentaks. Die werd eerder door de regering-Michel ingevoerd, maar vernietigd door het Grondwettelijk Hof. Magnette zegt dat het hem niet uitmaakt wat het concreet wordt, als het maar vooruitgaat.

Grote hervorming tegen 2024

‘Het principe is dat de rijkste 1 procent een bijdrage doen om de gezondheidszorg extra te financieren', zegt Magnette. 'Het is aan de minister van Financiën (CD&V’er Vincent Van Peteghem, red.) om te beslissen hoe. Hij moet een formule vinden die juridisch het meeste stabiliteit biedt. Ik ga geen minister spelen, hij moet met een voorstel komen. Hij maakt maar beter vaart, want de nieuwe heffing moet inkomsten beginnen te genereren vanaf 2021.'