Magnette en De Croo formateurs

Het is best verrassend dat de preformateurs Egbert Lachaert (Open VLD) en Conner Rousseau (sp.a) nu al het stokje doorgeven. Tot een halfuur voor de communicatie van het paleis luidde het nog bij meerdere hoofdrolspelers dat er nog geen deal was. MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez had zich 's namiddags dan wel neergelegd bij een inhoudelijk kader voor het voortzetten van de onderhandelingen, zijn veto tegen een formatieopdracht voor PS-voorzitter Magnette hield hij aan, luidde het bij meerdere bronnen. Ook Alexander De Croo wist heel lang niet waar hij aan toe was. Over zijn aanstelling bleef CD&V lastig doen.