Magnette opent deur voor regering met de N-VA

De PS staat klaar om met de N-VA te praten over een nieuwe federale regering. 'Wat telt, is de inhoud', zegt voorzitter Paul Magnette.

Voor het eerst sinds de verkiezingen van 26 mei 2019 zeggen de Franstalige socialisten klaar en duidelijk dat ze bereid zijn met de N-VA te spreken over de vorming van een federale regering. 'Een regering met de N-VA is iets wat we in overweging kunnen nemen', verklaarde voorzitter Paul Magnette aan de Franstalige nieuwszender LN24. 'Wat telt, is de inhoud.'

Magnette trok wel een duidelijke rode lijn: een nieuwe federale regering moet breken met het beleid van de regering-Michel. 'Ik kan mij geen seconde voorstellen dat we met de N-VA doen wat de vorige regering heeft gedaan.' De PS heeft de Zweedse regering vijf jaar lang bestreden omdat die volgens haar een te rechts en asociaal beleid voerde.

Nieuwe staatshervorming

Nog opvallender dan zijn opening richting de N-VA is dat Magnette een lans breekt voor een nieuwe staatshervorming. 'Het is heel duidelijk dat onze staat vandaag niet meer werkt. De versnippering van bevoegdheden is van een hallucinante complexiteit', benadrukte hij. De burgemeester van Charleroi pleitte voor het duidelijk aflijnen van bevoegdheden, waarbij die ofwel 100 procent regionaal worden ofwel volledig terugkeren naar het federale niveau.

De opening van Magnette komt ietwat verrassend. Tot het afgelopen weekend leek de federale formatie muurvast te zitten. CD&V-voorzitter Joachim Coens, zijn Open VLD-collega Egbert Lachaert en MR-voorman Georges-Louis Bouchez proberen al enkele weken een regering met de N-VA, CD&V, Open VLD, de sp.a, de MR en het cdH in de steigers te zetten. De coalitie zonder de PS kreeg de naam Arizona opgeplakt omdat de kleuren van de betrokken partijen terugkomen in de vlag van die Amerikaanse staat.

De Arizonacoalitie leek evenwel te crashen op het abortusdossier, maar via een vertragingsmanoeuvre is dat over de zomer getild. Bij de PS begonnen ze te vrezen dat de druk op sp.a-voorzitter Conner Rousseau zo heel groot zou beginnen te worden om gesprekken over Arizona op te starten. Op een partijbureau maandag maakte Magnette zijn partijgenoten duidelijk dat ze de keuze hadden: ofwel oppositie, ofwel praten met de N-VA. Het lijkt nu dat de Franstalige socialisten voor die laatste optie hebben gekozen.

Bermudadriekhoek

Hoewel Magnette nu pas voor het eerst openlijk de deur openzet voor onderhandelingen met de N-VA, hebben beide partijen achter de schermen al meermaals geprobeerd een regering te vormen. Telkens crashten die in de bermudadriehoek tussen de PS, de MR en de N-VA.