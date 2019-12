Magnette wil opdracht stopzetten, koning houdt consultaties

Nadat informateur Paul Magnette (PS) bij koning Filip verslag heeft uitgebracht van zijn informatieronde, houdt die een consultatieronde over hoe het verder moet.

PS-voorzitter Paul Magnette heeft koning Filip gevraagd van zijn opdracht als informateur te worden ontheven. De koning houdt zijn antwoord in beraad en kondigt consultaties aan, meldt het Paleis maandag na afloop van de audiëntie waarop Magnette zijn eindverslag uitbracht.

Nadat pogingen van preformateurs Geert Bourgeois (N-VA) en Rudy Demotte (PS) om de N-VA en de PS dichter bij elkaar te brengen mislukten, stelde koning Filip Magnette aan tot informateur. Hij probeerde een paars-groene regering op de been te brengen van socialisten, liberalen en groenen.

Vorige week leek er even een doorbraak te zijn richting paars-groen, maar door het interne verzet bij Open VLD en de krappe meerderheid lukte het Magnette niet om echte regeringsonderhandelingen op te starten. Bij Open VLD was maandagochtend te horen dat het werk van Magnette 'niet voldoende' was.