Man die explosieven langs spoor plaatste, was voorwaardelijk vrij

Gisteren werd er een kleine hoeveelheid explosieven gevonden vlak bij de spoorlijn in Jette. De 36-jarige verdachte is intussen opgepakt en is geen onbekende bij het parket.

Bij een zoekactie van de politiezone Brussel-West in het kader van een lopend gerechtelijk onderzoek werd een verdachte zak aangetroffen. De politie riep meteen DOVO, de ontmijningsdienst van het leger, ter plaatse. Die liet de zak, waar de springstof TATP (acetonperoxide) in zat, gecontroleerd ontploffen. Het incident zorgde voor hinder op het treintraject tussen Jette en Asse en Jette en Ternat.

Geen terroristisch motief

De man blijkt geen onbekende bij het parket. Hij was in Gent al veroordeeld tot 7 jaar cel voor opzettelijke brandstichting, maar was voorwaardelijk vrijgelaten na een beslissing van de Antwerpse strafuitvoeringsrechtbank. ‘Hij wordt vrijdag voorgeleid bij de onderzoeksrechter en wij vragen dat hij onder aanhoudingsbevel wordt geplaatst’, meldde de parketwoordvoerster Willemien Baert. De pyromaan gaf aan dat hij de explosieven had gemaakt ‘als hobby.’