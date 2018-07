Marc Compernol: 'Ik heb al neus aan neus gestaan met de minister'

Als luitenant-generaal is hij sinds 1 juli met pensioen. Als stafchef van het Belgisch leger heeft Marc Compernol nog twee jaar te gaan. ‘Maar de dag dat ik iets moet doen dat onverzoenbaar is met mezelf, ben ik weg.’

Het is code rood in de kazerne van Brasschaat. Door de droogte is het brandgevaar op het enorme schietterrein - een heide- en natuurgebied van 2.340 hectare dat een van de grootste adderkolonies van België herbergt - reëel. Maar Marc Compernol (61) wil voor één keer een uitzondering maken. Op een gazon vlak bij het artilleriehuis heeft de stafchef van het Belgisch leger twee stoelen en een vuurkorf laten installeren. ‘Met heel veel emmers water erbij. Je weet maar nooit.’

De vuurkorf Gesprekken bij valavond die tot zonsopgang kunnen duren. Met Marc Compernol, de stafchef van het Belgische leger, poken we het vuur op naast de kazerne van Brasschaat.

De 'generaal van Brasschaat', zoals hij in defensiekringen wordt genoemd, is in Brugge geboren maar woont al jaren in de bosrijke gemeente ten noorden van Antwerpen. Hij begon er zijn carrière als veldartillerist en kreeg begin jaren negentig de leiding over de paracommando's, die toen actief waren in Somalië en Congo-Brazzaville.

Compernol - een ranke, rijzige gestalte in gevechtstenue, ronde bril, grijze snor - is een militair pur sang. ‘Iemand heeft me ooit gezegd dat ik kaki aan de binnenkant ben’, zegt hij. ‘Ik denk dat dat een vrij goede omschrijving is.’ Hoewel hij bekendstaat als aimabel, zegt hij altijd en overal zijn gedacht.

Het strijklicht van de avondzon kleurt het legerkamp. De F-16-storm waarin Defensie terechtkwam, lijkt ver weg. De vervanging van het gevechtstoestel van het Belgisch leger, een miljardeninvestering waarover de regering-Michel in 2015 besliste, leidde de voorbije maanden tot een politieke hetze. De oppositie zwaaide met interne mails - die later vals bleken - dat de vervanging niet nodig was. Minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) lag zwaar onder vuur en de top van de luchtmacht deed tijdelijk een stap opzij.

Compernol neemt een sandwich van de schaal die uit de officiersmess is meegebracht. ‘Ik heb betere periodes gekend’, geeft hij toe. Dat het imago van zijn mensen moedwillig door het slijk werd gehaald met verdraaide waarheden - hij wil niet spreken van ‘leugens’ - hebben frustraties opgeleverd en energie gekost.

‘Het was een politieke kwestie waarbij Defensie collateral damage leed. De socialisten zwaaiden met een studie van Lockheed Martin die moest aantonen dat de gevechtsvliegtuigen zonder al te veel extra kosten langer konden blijven vliegen, en die informatie zouden wij hebben achtergehouden. Het leek wel een staatsgreep van het leger. Ik hoorde Jan en alleman uitspraken doen over complottheorieën en het democratische deficit in dit land. Iedereen had een mening.’

‘Dat F-16-dossier nam proporties aan die niet meer in overeenstemming waren met de realiteit. Had ik slapeloze nachten? Ja. De vraag was: hoe ga je daarmee om en hoe krijg je dat rechtgetrokken? Maar ik wist dat ons in de grond van de zaak - en daar blijf ik bij - niets te verwijten viel.’

Voelde u zich gesterkt door de interne en de externe audit die uitwezen dat er weinig aan de hand was?

Marc Compernol: ‘De oppositie noemde het een doofpotoperatie, terwijl die audits correct zijn gebeurd en aangaven dat er niet was gesjoemeld. Nu het stof wat is gaan liggen, blijf ik dan ook met een bittere nasmaak zitten. Ik heb het al vaak gezegd, bij wijze van boutade: de kleinste kruimeldief of grootste pedofiel komt in de pers met initialen, maar mijn officieren, van wie achteraf is vastgesteld dat zij niets verkeerd hebben gedaan, zijn met naam en foto in alle kranten vermeld.’

‘Eén politicus heeft daarna publiekelijk gezegd, en dat vond ik sterk, dat hij wellicht te snel conclusies heeft getrokken en daarin fout was: minister van Defensie Steven Vandeput. Bij mijn weten is het de enige wiedergutmachung. Dat is bij mijn militaire collega’s blijven hangen. Ze voelen zich hard aangevallen.’

Marc Compernol (61) is geboren in Brugge. Op zijn 15de ging hij op internaat naar de kadettenschool. Daarna maakte hij promotie op de 'enorme sociale ladder van het Belgisch leger'. Hij werd burgerlijk ingenieur aan de militaire school, begon zijn militaire carrière als veldartillerist in Brasschaat en kreeg er begin jaren negentig de leiding over de paracommando's, die op dat moment actief waren in Somalië en Congo-Brazzaville. Eind 2009 kwam hij aan het hoofd van de landmacht en drie jaar later werd hij chef operaties in training, de officieuze nummer twee van het leger. In juli 216 werd hij opperbevelhebber. Hij is getrouwd en heeft twee kinderen.

Hoe moet het nu verder? De aankoop van nieuwe gevechtsvliegtuigen lijkt op de lange baan geschoven.

Compernol: ‘Ik verwijs naar wat premier Charles Michel zei. Hij wil een bijkomende ronde met het aanbod van de Fransen, die de Rafale voorstellen. Zuiver juridisch-technisch zie ik niet goed hoe je dat kan doen zonder je bloot te stellen aan allerlei claims. Trouwens, we hebben nog altijd geen offerte gezien van de Fransen. Er is sprake van een document van 3.000 bladzijden, maar ik heb er nog niets van gezien. De premier schoof oktober naar voren als de nieuwe officieuze deadline. Dat valt samen met de lokale verkiezingen, wat allerminst ideaal is. De ervaring leert dat in zo’n periode grote beslissingen zo goed als onmogelijk zijn. Goed, we zullen wel zien.’

Eerder zei u dat 2018 het jaar van de waarheid zou worden, een nieuw begin voor het Belgisch leger. Dat lijkt anders uit te draaien.

Compernol: ‘We hadden gehoopt dat voor het parlementair reces de knoop finaal zou worden doorgehakt. De NAVO-top van deze week was het gedroomde moment. De regering had er met de vervanging van de F-16’s, maar ook met de aankoop van mijnenjagers en fregatten, honderden gevechtsvoertuigen en nieuwe drones een statement kunnen maken. Vooral als je weet dat daarvoor een bedrag van iets meer dan 7 miljard euro is vrijgemaakt, wat voor ons land uitzonderlijk veel is, want ons jaarlijkse budget voor defensie schommelt rond 2,4 miljard euro.’

‘Zo’n investering is du jamais vu. In mijn 46-jarige carrière bij het leger heb ik nooit zoiets meegemaakt en ik maak dat wellicht ook niet meer mee. De NAVO-top was een mooie gelegenheid geweest om te zeggen: ‘Oké, het verleden is het verleden, we zijn niet de beste leerling van de klas, maar we doen een belangrijke inspanning’.’

Slaan we een belabberd figuur?

Compernol: ‘Ons defensiebudget, inclusief de pensioenen, schommelt rond 0,92 procent van het bruto binnenlands product. Daar moeten we niet trots op zijn. We zitten ver onder het streefdoel van de 2 procent die de NAVO-lidstaten in Wales vastlegden. We zijn de slechtste leerling van de klas. Ik denk dat IJsland nog minder uitgeeft, maar dat heeft geen leger.’

‘Waar moeten we naartoe? De Strategische Visie van de minister van Defensie spreekt van 1,3 procent tegen 2030. Maar het heeft geen zin ons op zo’n cijfer blind te staren. We moeten ook kijken naar de capaciteit van het leger - daarom hecht ik zoveel belang aan die miljardeninvesteringen - en naar onze bijdrage aan militaire operaties. In dat laatste doet België zeker zijn deel. Er zijn niet alleen NAVO-operaties zoals in Afghanistan, de Baltische staten en Irak. In Mali én in de strijd tegen IS hebben onze troepen een belangrijke bijdrage geleverd aan risicovolle missies.’

Ik spring niet meer met een valscherm. Maar telkens als ik ze naar beneden zie komen, bloedt mijn hart.

Om te ontsnappen aan de hectiek rijdt hij bij mooi weer vaak een ‘frustratie toertje’ in de omgeving van Brasschaat, vertelt hij. Een tocht van 27, 28 kilometer met de koersfiets, het liefst in zestig minuten, om zijn hoofd leeg te maken. ‘Dan moet ik echt de tenen uitkuisen. Om op tijd binnen te zijn moet ik een gemiddelde van 30 tot 32 kilometer per uur halen, want ik passeer enkele rode lichten.’ Bij aankomst thuis is de werkstress verdwenen en valt hij als een blok in slaap in de zetel.

U bent de zestig gepasseerd. Springt u zelf nog met een valscherm?

Compernol: ‘Nee, op een bepaald moment ben ik gestopt. Uit een vliegtuig springen vraagt een zekere routine. Af en toe gaat er iets fout bij de landing. Als je jong en geoefend bent, vang je dat op. Maar als je slechts een paar keer per jaar springt, neem je onverantwoorde risico’s. Maar zou ik het nog graag willen? Natuurlijk. Telkens als ik ze naar beneden zie komen, bloedt mijn hart.’

Veel militairen zullen door de hogere pensioenleeftijd nochtans langer fysieke taken moeten uitoefenen.

Compernol: ‘Ik heb hier een specimen zitten. (wijst naar Tom, zijn militair assistent die aan de rand van het gras notities neemt, red.) Hij is 40-plus en weet dat hij langer moet werken. Hoelang is nog niet duidelijk. Als het hem niet zint, kan hij overstappen naar de private arbeidsmarkt, maar het is stilaan vijf voor twaalf. Dus die categorie is ongelukkig en het is niet vanzelfsprekend zoiets te managen. Defensie zal hoe langer hoe minder een beroep doen op mensen die tot het einde van hun carrière bij het leger willen blijven. We zullen op zoek gaan naar kandidaten die na een opleiding tijdelijk in dienst komen. De vraag is dus: wat moeten we die mensen meegeven om hen op het einde van de rit inzetbaar te maken op de arbeidsmarkt?’

Hoe wilt u dat aanpakken?

Compernol: ‘Voor sommigen is het simpel. Een vliegtuigtechnicus, een cyberspecialist of een soldaat bij de genie die met graafmachines kan werken, daar zit het bedrijfsleven op te wachten. Naar een doorsnee-infanterist, wiens voornaamste kwaliteit is dat hij in tien seconden iemand uit de wereld kan helpen, is ook vraag, zij het eerder beperkt.’

‘Ik ga weleens links en rechts voor een service- of Rotaryclub spreken, en van ondernemers hoor je dan dat er een schrijnend tekort is aan mensen met een rijbewijs zwaar voertuig. De boodschap is: zorg dat de militairen die buitenkomen, net als vroeger, een dergelijk rijbewijs hebben en een groot deel van hen zal werk vinden in de logistieke sector. Met dat soort pistes zijn we bezig.’

Om het aantal Belgische militairen op 25.000 te houden, moeten de komende vier jaar 7.400 vacatures worden ingevuld. Lukt dat?

Compernol: ‘Dat wordt een uitdaging. We concurreren met de privésector, en de krapte op de arbeidsmarkt is groot. Maar het leger heeft troeven. Er is het brede gamma van jobs en opleidingen: kok, plaatslager, tankchauffeur, matroos of gevechtsduiker, parachutist, special forces. Ook in het softe gebeuren gaan we breed: we hebben psychologen, tandartsen en dokters in dienst, maar ook cyberexperts en specialisten communicatie of human factor analysis, die in het domein van de psychologische beïnvloeding werken.’

Richt Defensie zich niet beter op profielen die minder goed scoren op de arbeidsmarkt, zoals langdurig werk lozen met een migrantenachtergrond?

Compernol: ‘Op die doelgroep zetten we nog niet bewust in. Het is een piste die we willen bekijken. Jongeren met een migrantenachtergrond zijn een belangrijk deel van de bevolking. Door hen in de opleiding waarden, discipline en maturiteit mee te geven, helpen we ook radicalisering tegen te gaan.’

Het begint te schemeren. Iemand uit de officiersmess komt horen of we nog wat willen drinken. ‘Iets sterkers dan water’, zegt Compernol. De man brengt twee glazen Hoegaarden. De stafchef knielt op de grond om met een lucifer en wat oud papier het vuur aan te steken. Aan de rand van het gazon houdt zijn gevolg zich klaar om rondspattende vonken te blussen. ‘Ze zijn in staat om het terrein onder water te zetten’, grapt de stafchef. ‘Maar goed ook, het is een veel te mooie avond voor een bosbrand.’

Moet je een politieke stempel hebben om carrière te maken in het leger?

Compernol: ‘Met de hand op het hart: nee. Ik ben het levende bewijs.’

Bent u nooit op het kabinet van een minister actief geweest?

Compernol: ‘Nee, al vind ik daar niets verkeerd aan. Als een minister een militair naar zijn kabinet haalt, kiest hij geen ‘pannenkoek’. Hij krijgt iemand met kennis en expertise. En het is niet omdat iemand op een kabinet heeft gewerkt, dat hij affiniteit heeft met de politicus die daar zit.’

‘Neem Jean-Paul Claeys, de kabinetschef van minister Vandeput. Hij is als Franstalige begonnen bij toenmalig minister van Defensie André Flahaut (PS), heeft gewerkt voor diens opvolger Pieter De Crem (CD&V) en is nu kabinetschef van een N-VA’er. Ofwel is hij een kameleon en zijn al die ministers zo naïef dat ze denken dat hij elke keer van kleur verandert, ofwel toont het aan dat hij getalenteerd en bekwaam is.’

‘Militairen die naar een kabinet gaan, zijn doorgaans sterke figuren. Ook als generale staf hebben we er alle belang bij dat we daar iemand hebben die onze belangen kan verdedigen. En als ze terugkomen en weten hoe de politiek in elkaar zit, is dat een extra troef. Het is een win-win.’

U durft uw gedacht te zeggen tegen de minister van Defensie, horen we. Maar als de beslissing valt, dan voert u die uit. Bevel is bevel.

Compernol: ‘Als ik het niet eens ben, ga ik tot het uiterste in discussie met de minister. Dat mag u vrij letterlijk nemen: we hebben ooit neus aan neus gestaan.’

Is dat recent nog gebeurd?

Compernol: (kijkt naar zijn assistent, die de hand opsteekt) ‘Ik zet mijn joker in. (lacht) We hebben het in elk geval als gentlemen bijgelegd. We kunnen heel hard in de contramine zijn, maar kunnen het geschil ook perfect naast ons neerleggen. Ik waardeer dat heel erg in onze minister, en ik denk dat hij dat ook waardeert in mij. Op een bepaald moment valt een beslissing en moet je pragmatisch zijn. Maar de dag dat ik iets moet doen dat onverzoenbaar is met mezelf, ben ik weg.’

Waar ligt voor u de grens?

Compernol: ‘De veiligheid van mijn mensen is een breekpunt. Als het over de inzet van militairen gaat en ik vind dat de voorwaarden niet optimaal zijn vervuld, dan is het no pasaràn.’

En wat met de veiligheid van onschuldige burgers?

Compernol: ‘Vorig jaar was er een discussie over onbedoelde schade bij bombardementen van IS-stellingen in Irak. De regels zijn voor ons zeer duidelijk: in case of doubt, there’s no doubt. Niemand van onze F-16-piloten heeft een aanval uitgevoerd als er twijfel was dat er burgers in de buurt waren.’

‘Zijn er nooit burgerslachtoffers gevallen in de gebouwen die we hebben gebombardeerd? Dat weet ik niet. Maar van één ding ben ik zeker: we nemen altijd alle maatregelen die nodig zijn om te weten dat er geen burgers zijn. Er zijn tientallen voorbeelden van Belgische piloten die hun opdracht hebben afgebroken op het moment dat ze boven hun doelwit vlogen, omdat ze niet de garantie hadden dat er geen burgers waren.’

U hebt gewapende conflicten meegemaakt in Somalië en Afghanistan. Bent u ooit in een situatie gekomen waarin u iemand hebt moeten doden?

Of ik mensen heb gedood? Dat weet ik niet.

Compernol: (denkt na) ‘Ik heb in Somalië mijn wapens moeten gebruiken. Of ik mensen gedood heb? Dat weet ik niet... Ik bedoel, als daar in de bosrand op mij wordt geschoten en ik riposteer, dan kan ik niet zeggen of ik iemand wel of niet raak. Ik weet wel of het vuren op een bepaald moment ophoudt. Maar of de schutter dan is weggelopen of getroffen, is onduidelijk. Het soort lijf-aan-lijfgevechten waarbij je ziet of iemand wel of niet wordt gedood, is vrij uitzonderlijk. Oorlogsvoering is zoveel anoniemer geworden. Het gebeurt op grotere afstand.’

Weet u wat het met u zou doen: iemand op zicht doden?

Compernol: ‘Dat weet je maar als het zover is. Minister Vandeput zegt wel eens: ‘You can’t judge a man until you have walked in his shoes.’ Daar zit veel waarheid in.’

‘Je kan zo’n situatie niet simuleren. Ik herinner me een compagniecommandant die werd beschoten in Somalië. Hij raakte gewond toen hij rechtstond om zijn mensen te bevelen. Achteraf vroegen we hem: ‘Hoe is dat mogelijk? Waarom heb je geen dekking gezocht?’ Hij zei: ‘Ik kon me niet voorstellen dat ik zou worden geraakt. Het enige dat me bezighield, was dat mijn eenheid zich moest kunnen verdedigen.’ Anderen die worden beschoten, gaan meteen plat en blijven als verlamd liggen. Je kan dat moeilijk van jezelf inschatten, tot het zover is.’

Een zwerfkat komt uit de struiken en aast op de overgebleven sandwiches. ‘Nee, dat is niet de mascotte van de kazerne’, grapt Compernol. Terwijl we de kat proberen te verjagen, belanden splinters smeulend brandhout op het gazon onder de vuurkorf. De woordvoerder wil prompt een emmer water op de grond gieten. ‘De grote middelen, Olivier? Ga je gang’, zegt de stafchef. Gesis doet de rust terugkeren.

Hoelang blijft u nog stafchef?

Compernol: ‘Ik ben sinds 1 juli met pensioen. (lacht) De regel bij ons is dat je op rust gaat in het trimester dat volgt op de maand waarin je de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Voor mijn graad, die van luitenant-generaal, is dat 61 jaar. Maar mijn mandaat als stafchef is vier jaar. Ik heb het opgenomen op 13 juli 2016, dus ik blijf tot 13 juli 2020. Aan het einde van de rit hoop ik dat ik aan mijn opvolger kan zeggen: ‘Voilà, hier heb je Defensie. Ze is nog niet in topconditie, maar we zijn klaar om met de doorstart te beginnen.’

Is een termijn van vier jaar daarvoor niet te kort?

Compernol: ‘De regering kan altijd mijn mandaat verlengen. Bij enkelen van mijn voorgangers is dat gebeurd. Generaal Van Daele is zes jaar chef Defensie geweest, admiraal Herteleer ruim zeven jaar.’

Bent u kandidaat voor een verlenging?

Elke keer dat ik mijn handtekening onder een militaire operatie zet, stuur ik mensen weg die mijn zoon zouden kunnen zijn.

Compernol: ‘La question qui tue.’ (kijkt naar zijn assistent, die zegt dat we het antwoord beter niet publiceren)

U denkt er dus over na?

Compernol: ‘Moeilijke vraag. Vanuit het hart: ik denk dat ik mijn deel heb gedaan. In 2020 zal ik 48 jaar militair zijn. Dat is heel wat. De druk van mijn functie is niet te onderschatten. Elke keer dat ik mijn handtekening onder een militaire operatie zet, stuur ik mensen weg die mijn zoon zouden kunnen zijn om pakweg doelwitten te gaan bombarderen boven Irak ofSyrië. Ik zal niet zeggen dat ik daar hele nachten van wakker lig, maar het doet wel iets met een mens.’

‘Aan de andere kant, ik ben een kind van de organisatie. Als ze me vragen om te blijven omdat er een probleem is - ik zeg maar iets: in 2019 zijn er federale verkiezingen en ze geraken er niet uit, er is geen regering en er kan geen nieuwe chef Defensie worden benoemd - dan denk ik niet dat ik nee zal zeggen. Ik denk wel - en daarom zegt Tom dat je het antwoord niet mag publiceren (lacht) - dat ik eerst eens serieus met mijn vrouw zou moeten babbelen. Zij heeft me altijd ongelooflijk gesteund en weet wat zo’n functie met iemand doet.’

Wat wilt u doen na uw militaire loopbaan?

Compernol: ‘Een hond kopen. We hebben er altijd een gehad, tot mijn vrouw ging werken. Met een hond moet je buitenkomen. Zelfs in tijden dat we het heel druk hadden, gingen mijn vrouw en ik er elke avond mee wandelen. De kinderen zaten in bed. Het was ons moment om de dag af te sluiten en onze ervaringen te delen.’

Liggen er boeken op uw nachtkastje te wachten?

Compernol: ‘Ja, ik lees graag en veel. Onlangs nog heb ik een fictieboek verslonden - Tom, help me even, hoe heette het, ja, ‘Ghost Fleet’ - dat nagaat wat al aan technologie bestaat die bijna klaar is en wat de impact ervan zou zijn bij een oorlog tussen de Verenigde Staten en China. Dan trek je toch even grote ogen.’

‘Het hele verhaal van die killerbots, kleine drones van een wijsvinger groot, met 3 gram springstof aan boord en geprogrammeerd om autonoom op basis van een Facebookprofiel en gezichtsherkenning mensen te identificeren. Stel je voor, die worden boven Antwerpen uit een vliegtuig gegooid met 10.000 exemplaren in één keer en zodra ze hun slachtoffer herkennen, vliegen ze ernaar toe, plaatsen zich op het voorhoofd en brengen de springstof tot ontploffen. Dat is al mogelijk. Het zal onze manier van oorlogvoering compleet veranderen.’

Wat staat nog op uw bucketlist?

Compernol: ‘Ik zou graag kinderboeken schrijven en illustreren. Ja, ik ben een amateurtekenaar en -schilder, een militair met een artistieke inborst. (lacht) Een programmeerfout, zeker? Ik heb een enorme bewondering voor auteurs die verhalen kunnen omzetten in beelden die kinderen boeien. Er staat dus nog veel op het programma. Daarom, veel langer dan mijn 63ste zal ik niet in het leger blijven. Ik ben geen stafchef die zich vastklampt aan zijn stoel.’