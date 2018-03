Marcia De Wachter ruilt Nationale Bank voor gemeentepolitiek

‘Time to move on’, zo bevestigt Marcia De Wachter dat ze de Nationale Bank verlaat. De voormalige rechterhand van gouverneur Fons Verplaetse staat tweede op de CD&V-lijst in Overijse.

Marcia De Wachter gaat eind dit jaar weg bij de Nationale Bank, waar ze in 1988 aan de slag ging, na even voor het kabinet van Wilfried Martens te hebben gewerkt. In het zog van gouverneur Fons Verplaetse klom ze in 1999 op tot directeur en meteen ook vicegouverneur. Ze bleef vicegouverneur tot augustus 2003, toen Luc Coene terugkeerde van het kabinet van toenmalig eerste minister Guy Verhofstadt (Open VLD).

Vorig jaar in maart verlengde Kris Peeters (CD&V) haar mandaat als directeur bij de Nationale Bank nog. Ze kan in principe voortdoen tot 2020, wanneer ze de leeftijdsgrens van 67 jaar bereikt. Maar in het vierde kwartaal van dit jaar stopt ze er naar eigen zeggen mee. ‘Time to move on. Ik wil nog een eigen project opzetten’, zegt ze.

Het moment

De lokale politiek lonkt. Ze kreeg de tweede plaats op de CD&V-lijst in Overijse aangeboden door lijsttrekker en schepen van Financiën en Begroting Danny De Kock. ‘Hij heeft me gevraagd om op de lijst te komen staan. Het is nu het moment om de kaarten opnieuw te schudden en nieuwe prioriteiten te stellen’, aldus De Wachter.

Dirk Brankaer (N-VA) was 16 jaar de burgemeester van Overijse, een gemeente van zo’n 25.000 inwoners in de oostrand van Brussel, maar is er op 30 juni 2017 mee gestopt en komt ook niet meer op. CD&V wil er nu helemaal voor gaan, en komt in oktober niet meer op in een kartellijst met de N-VA.

De politieke ambities van Marcia De Wachter waren niet onverenigbaar met haar mandaat bij de Nationale Bank. De statuten verbieden wel dat een directeur zijn job bij de Nationale Bank zou combineren met een nationaal of regionaal politiek mandaaat, maar niet met een gemeentelijk. ‘Er zijn precendenten. Voormalig directeur Roland Beauvois (PS) had een gemeentelijk mandaat’, merkt ze op.

Opvolger

Dat is dus niet de reden waarom ze ermee stop bij de Nationale Bank. Ze maakt er geen geheim van dat ze plaats wil maken voor een nieuwe kracht, liefst een vrouw. De namen van Caroline Ven en Steven Vanackere circuleren.

Het is een post die CD&V kan claimen, want na Marcia De Wachter vertrekt begin volgend jaar ook nog gouverneur Jan Smets, die eveneens van CD&V-signatuur is. Er is afgesproken dat één directeursmandaat wordt geschrapt. Maar CD&V kan dus wel één nieuwe kandidaat naar voren schuiven om directeur te worden bij de Nationale Bank. Het maakt deel uit van een grote benoemingspuzzel die de regering-Michel nog moet leggen.

Broeders van Liefde

Een politiek mandaat is niet het enige waarop Marcia De Wachter zich kan storten, als ze de deur van de Nationale Bank achter zich dichttrekt. Ze is ook bestuurder bij de Broeders van Liefde.