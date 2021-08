Marieke Blomme zwemt als eerste vrouw in recordtijd Belgische kustlijn af

De West-Vlaamse sportcoach Marieke Blomme (40) is de eerste vrouw die de volledige Belgische kustlijn heeft afgezwommen. Ze deed dat in een recordtijd van 18 uur en 45 minuten.

Blomme ging woensdagochtend om 7.11 uur van start in De Panne. Haar doel: binnen de 18 uur de Nederlandse grens bereiken in Knokke-Heist.

Ze deed er uiteindelijk drie kwartier langer over. Ze kwam in de nacht van woensdag op donderdag, rond 2.15 uur, aan land in Knokke-Heist. Ze deed er 4 uur korter over dan haar voorganger Matthieu Bonne uit Bredene. De avonturier, bekend uit het Eén-programma Kamp Waes, deed ruim 23 uur over de 67 kilometer.