Marnix Vandenbulcke nieuwe voorzitter Gentse liberalen

Vandenbulcke volgt Christophe Peeters op, die waarnemend voorzitter werd nadat hij geen plaats had gekregen in het schepencollege van burgemeester Mathias De Clercq.

Marnix Vandenbulcke was voorheen voorzitter van een lokale afdeling en bestuurslid van Open Vld Groot Gent. Hij was de enige kandidaat en kon rekenen op 84,4 procent van de stemmen van de lokale Open VLD. Met de nieuwe voorzitter kunnen de Gentse liberalen een moeilijke periode afsluiten.

'Wat in onze partij is gebeurd, is niet voor herhaling vatbaar', zei Peeters zaterdag. In het nieuwe huishoudelijk reglement krijgen de verkozen gemeenteraadsleden een sleutelrol in het toekennen van schepenmandaten. De partij wil met het nieuwe reglement ook inzetten op een sterkere wijkwerking en ze zal elk jaar twee ledencongressen organiseren.