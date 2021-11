Marokko sluit luchtruim wegens nieuwe coronavariant

Marokko is niet het enige land dat strenge maatregelen neemt vanwege de omikronvariant, die recent opdook. Zaterdag nam Israël min of meer eenzelfde stap: het heeft voor de komende twee weken zijn grenzen voor buitenlanders gesloten.

Al in 7 Europese landen

Intussen duiken er meer besmettingen op met de omicronvariant van het coronavirus. Ook in Denemarken zijn twee besmettingen met de variant vastgesteld. Het gaat om reizigers vanuit Zuid-Afrika. Ze zitten in quarantaine en ook hun naaste contacten worden geïsoleerd.

Denemarken is het zevende land in Europa waar de nieuwe variant, die mogelijk zeer besmettelijk is, is vastgesteld. Ook in België, Nederland, Duitsland, Italië, Tsjechië en het Verenigd Koninkrijk is de omikchthaveronvariant opgedoken.