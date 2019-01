Massale opkomst voor Brusselse klimaatmars

De politie verwacht 30.000 deelnemers voor de klimaatmars in Brussel, die zich een half uur vroeger dan gepland in beweging heeft gezet.

Vliegtickets

Vlaams minister van Omgeving en Natuur Joke Schauvliege (CD&V) zei in Het Nieuws op VTM in Europa te willen pleiten voor een taks op vliegtuigtickets. 'Spotgoedkope vliegtickets, dat is niet verantwoord', aldus Schauvliege. 'Ik ben ervan overtuigd dat we op Europees niveau naar een toelage op de tickets moeten gaan. Dat geld moet in een fonds worden gestort dat kan worden gebruikt om projecten te subsidiëren waarmee de uitstoot naar beneden gaat.'