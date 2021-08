Max Verstappen wint uitgeregend Francorchamps zonder te racen

De Grote Prijs van België, de twaalfde manche in het wereldkampioenschap Formule 1, is zondagavond na drie rondjes achter de safetycar definitief stopgezet. De Nederlander Max Verstappen (Red Bull), die zaterdag de pole veroverde, is zo de winnaar van de GP, voor de Britten George Russell (Williams) en Lewis Hamilton (Mercedes).