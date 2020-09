Maximumcapaciteit in Gentse feestbuurt

Na grote drukte op maandag in de Gentse studentenbuurt Overpoort legt het stadsbestuur een maximumcapaciteit op. Als die overschreden wordt, zal de politie de buurt tijdelijk afsluiten.

Het was maandagavond over de koppen lopen in de Overpoortstraat, de Gentse uitgaansbuurt. Studenten troepten er in groten getale samen om de start van het academiejaar te vieren. Daarbij hielden ze niet altijd even strikt rekening met de coronaregels.

Na een overleg met politie en uitbaters dinsdag heeft burgemeester Mathias De Clercq (Open VLD) beslist voortaan een maximumcapaciteit in het aantal feestvierders in de buurt op te leggen. De Clercq pleegt op dit moment nog overleg met de café-uitbaters over de hoogte van dat plafond. Die zou afgestemd worden op het aantal beschikbare stoelen in de cafés en op de terrassen.

Als het te druk wordt in de straat, zal de politie die bovendien ook fysiek afsluiten, zoals dat maandag al gebeurde. 'Vol is vol', zegt de burgemeester. Verder is het verplicht om een mondmasker te dragen en afstand te houden. Studenten die dat niet doen, krijgen een boete.

'Er is veel mogelijk in onze stad, maar dan moeten de maatregelen wel gerespecteerd worden. Dit is echt niet voor herhaling vatbaar. Als het echt niet gaat, zal ik niet aarzelen om de Overpoort te sluiten', waarschuwt hij.