Meer dan helft rechterlijke boetes niet betaald

'Drieëndertig procent van alle boetes die in 2016 werden opgelegd, is vandaag betaald, 41 procent van die uit 2015, 50 procent van die uit 2014, 59 procent van die uit 2013 en 65 procent van die uit 2012. In totaal blijft 678 miljoen euro onbetaald, op 1,2 miljard euro aan uitgesproken boetes. Vooral in Wallonië is de inningsgraad lager', zegt Lahaye-Battheu.