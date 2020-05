Meer psychische klachten door virusuitbraak

Isolatie is een zegen voor de volksgezondheid, maar een vloek voor het welbevinden van velen. De verwarring over een mogelijke exit maakt wie al bang en gestresseerd was, nog ongeruster. Hoe komt dat en wat kunnen we ertegen doen?

De uitbraak van het coronavirus en de daaropvolgende lockdown leidden bij Geert tot een plotse en verlammende angst. Geert, niet zijn echte naam, maakte zich grote zorgen over zijn eigen gezondheid en die van zijn gezin. ‘De beelden uit Italië, van stervende mensen in de ziekenhuisgang, hebben er bij mij ingehakt. De dagelijkse persconferentie, met de opsomming van het aantal doden, vind ik morbide.’

Het virus noemt hij ‘een onbekend, onzichtbaar gevaar’. ‘Misschien zijn de symptomen mild, maar misschien ga je het hoekje om. Voor iemand die graag controle over zijn leven heeft, is dat een nachtmerrie.’ Hij kon de slaap niet goed vatten, donkere gedachten bleven malen. ‘Het werd ondraaglijk, zowel voor mezelf als voor mijn omgeving.’

Duidelijke communicatie vermindert het gevoel van onzekerheid, maar daar ontbreekt het aan. Filip Raes psycholoog







De recente virusuitbraak is als de perfecte storm voor onze mentale gezondheid: routines worden overhoopgegooid, sociale contacten drastisch teruggeschroefd en economisch pakken donderwolken samen. Tegelijk moeten we leren omgaan met de onvoorspelbare en potentieel dodelijke dreiging van Covid-19. Al die veranderingen zijn nefast voor ons gemoed. De mens is een uitermate sociaal dier, dat ook nog eens dol is op voorspelbaarheid, zekerheid en controle.

Een bevraging van Sciensano bij 44.000 deelnemers, drie weken na het ingaan van de lockdown, wees uit dat het aantal depressieve klachten onder de bevolking fors gestegen is. Vooral jongeren hebben het zwaar.

Vermoedelijk speelt eenzaamheid een rol in de klachten. Koen Pepermans onderzoeker





Ook de grootschalige wekelijkse bevraging van de Universiteit Antwerpen over de naleving van de coronamaatregelen wijst op toenemende stress: meer mensen rapporteren veel minder goed te slapen en kampen met concentratieproblemen. Het aantal respondenten dat aangeeft zich een stuk minder goed te voelen, stijgt bij elke bevraging en de spanningen die jongeren ervaringen, staan op recordhoogte.

Onderzoeker Koen Pepermans zegt dat na een aanvankelijke stijging van verminderd welzijn dat cijfer stabiliseert. ‘Een groep schikt zich en vindt een evenwicht, maar een kleinere groep krijgt het steeds moeilijker. Vermoedelijk speelt eenzaamheid een rol: wie alleen woont, en ook vrouwen die alleen voor kinderen zorgen, hebben het zwaarder.’

Scholen die openen, vrienden die elkaar zien: het maakt mij zenuwachtig. Geert zocht hulp bij een therapeut voor zijn corona-angst







Peilingen zijn een momentopname en bereiken doorgaans deelnemers die gemotiveerd zijn om vrijwillig vragenlijsten in te vullen. Maar ook gevalideerde en wetenschappelijke studies wijzen op de negatieve psychische effecten van quarantainemaatregelen. Eind februari publiceerde het medische topblad The Lancet een analyse van 24 studies naar de impact van isolatie, onder andere bij uitbraken van SARS in China en Canada, van ebola in Afrikaanse dorpen en van N1H1 in Australië.

Schermvullende weergave Hoe langer de lockdown duurt, hoe sterker een deel van de bevolking er onder lijdt. ©Photo News





Door quarantaine hebben mensen meer last van angst, ze zijn bang voor besmetting of om anderen ziek te maken. Ze kampen met frustraties en verveling en voelen zich geïsoleerd omdat ze niet kunnen deelnemen aan het dagelijks leven en omdat sociaal contact zich beperkt tot telefoneren en internet. Hoe langer de quarantaine, hoe groter het effect.



Dreiging

Dat is evolutionair zo ingebakken, zegt psycholoog Filip Raes (KU Leuven). ‘Zo reageren we op een dreiging. Anders zouden we als soort niet lang overleven. Dat mensen vandaag angstig, onrustiger en somberder zijn, is een perfect normale reactie op een abnormale situatie. Problematisch wordt het pas als je niet langer goed kan functioneren: in het gezin, in de job.’



De studie van The Lancet wijst ook op het belang van duidelijke communicatie. Daar knelt het schoentje: de corona-uitbraak is behalve een gezondheidscrisis ook een slagveld van meningen. De langverwachte exitcommunicatie van de Veiligheidsraad werd een dag later al voorwaardelijk genoemd. Dat vicepremier Alexander De Croo (Open VLD) eerst zei dat familieleden elkaar in de HEMA kunnen opzoeken en viroloog Marc Van Ranst daarop dreigde dat van een exit nog lang geen sprake kan zijn, helpt ook niet echt. En mogen kleinkinderen nu wel of niet hun grootouders zien?

Een sociaal netwerk is een van de beste buffers tegen mentale en fysieke kwetsuren. Filip Raes Psycholoog







‘Duidelijke communicatie vermindert het gevoel van onzekerheid en voorspelbaarheid’, zegt Raes. ‘Daar ontbreekt het af en toe aan. Deze specifieke situatie is lastig omdat ze altijd maar verlengd wordt. Naar elke snipper nieuws wordt enorm uitgekeken, met bepaalde verwachtingen. Maar er wordt geen perspectief geboden op de lange termijn.’



Gratis therapie

Laagdrempelige initiatieven als het door vrijwilligers bemande Tele-Onthaal en de Zelfmoordlijn zien aan hun stijgende cijfers dat de druk toeneemt. In het Brusselse heeft een collectief van negen therapeuten een snelle gratis dienstverlening opgezet voor coronagerelateerde klachten, ‘CoPsyCovid19’. Ze bieden drie therapeutische sessies van telkens 45 minuten, over de telefoon of in een videogesprek.

De eerste mail liep al binnen op 20 maart, zegt initiatiefnemer Mathilde Chomé. Sindsdien krijgen ze een tiental meldingen per dag. Die komen van mensen met relatiespanningen, ouders die vastlopen in ruzies met hun puber, maar ook van een oudere dame met een verleden van depressies die in isolatie haar demonen uit het verleden tegenkwam.

Vroeger deed ik lacherig over mensen die yoga deden, nu heb ik zelf veel deugd van tien minuten meditatie per dag. Geert zocht hulp bij een therapeut voor zijn corona-angst







‘We zijn er niet om bestaande psychische hulp te vervangen’, zegt Chomé. ‘Maar we zijn gratis, flexibel en heel toegankelijk en we merken dat we mensen bereiken die vaak voor het eerst in hun leven in contact komen met een therapeut. Er is veel schroom om te spreken over angsten. Ze verontschuldigen zich vaak. ‘Er zijn mensen die het veel zwaarder hebben’, zeggen ze dan. Maar onze boodschap is juist dat iedereen in deze crisis slachtoffer kan zijn. Dat erkennen, is voor velen een grote stap. In een aantal gesprekken slagen we er doorgaans in mensen het gevoel van controle terug te geven, en hun angst te verminderen. Wie meer nodig heeft, verwijzen we door.’

Zoom en Skype



De meeste mensen zullen zonder veel erg door deze crisis spartelen, zegt Filip Raes. ‘We mogen niet te snel pathologiseren: mensen zijn veerkrachtig. Maar het is duidelijk dat best wat mensen door deze crisis hulp nodig hebben.’ Hij raadt aan in deze uitzonderlijke omstandigheden zoveel mogelijk voorspelbaarheid en routine te creëren. ‘Sta op, maak een dagplanning, zoek een zinvolle dagbesteding. En blijf vrienden zien, ook via Skype, Zoom, of de telefoon. Uit elk onderzoek blijkt steeds weer dat een sociaal netwerk een van de beste buffers is tegen mentale én fysieke kwetsuren.’



Geert zocht hulp bij de huisarts en een therapeut. ‘Vroeger deed ik lacherig over mensen die yoga deden, nu heb ik zelf veel deugd van tien minuten meditatie per dag.’ De exit ziet hij argwanend aan. ‘Ik hoop dat de politiek zich niet onder druk laat zetten om te snel te gaan. Scholen die openen, vrienden die elkaar zien: het maakt mij zenuwachtig. Ik ben een echte muziekliefhebber, maar op concerten zie je mij niet meer tot er een vaccin is.’