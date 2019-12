'Meer vragen dan antwoorden over diploma van Proximus-topman'

N-VA-Kamerlid Michael Freilich roept Proximus op om de cv van de kersverse CEO Guillaume Boutin vrij te geven, om alle onzekerheid over een van zijn diploma's weg te nemen. 'Manipulatie of een onschuldige fout?'

Alles draait daarbij rond een opleiding die Boutin in 2009 volgde aan de business school INSEAD nabij Parijs. Toen hij in 2017 bij Proximus terecht kwam als lid van het directiecomité, was er in een persbericht sprake van een 'Executive MBA'. Ook bij zijn benoeming tot CEO eind november herhaalde Proximus dat in zijn officiële communicatie.

Boutin heeft die opleiding evenwel nooit gevolgd. Intussen heeft Proximus dat bevestigd en het opleidingsparcours van Boutin op zijn website aangepast. 'Een corporate programma voor executives CSP', staat er nu te lezen. Boutin volgde die cursus (Customer Specific Program) toen hij nog werkte voor SFR, destijds onderdeel van Vivendi.

De vraag is nu of er bij Proximus door verwarring een fout in de communicatie is geslopen, of dat Boutin bij zijn aanwerving in 2017 bewust foute informatie heeft verspreid. 'Manipulatie of een onschuldige fout?', aldus Freilich. 'Voor alle duidelijkheid, ik beschuldig niemand. Maar ik denk dat dit moet uitgeklaard worden.'

Proximus zelf was niet bereikbaar voor een reactie.

'Gestotter'

Freilich vraagt daarom dat Proximus het originele CV uit 2017 ter inzage geeft aan de leden van de parlementaire commissie. Die leden legden Boutin dinsdagnamiddag op de rooster legde over allerlei thema's. 'Wat me opviel was dat Boutin een uur lang een vastberaden en zelfverzekerd betoog had gehouden en plots een nerveuze indruk gaf en begon te stotteren als zijn diploma ter sprake kwam', aldus Freilich nog.