Meer zelfstandigen blijven na hun pensioen aan het werk

Op vijf jaar tijd is het aantal actieve zelfstandigen na pensioenleeftijd met 33,5 procent gestegen: van 78.895 in 2012 naar 105.328 in 2018.

De aanzienlijke toename heeft volgens de zelfstandigenorganisatie NSZ te maken met het feit dat zelfstandigen sinds begin 2015 onbeperkt kunnen bijverdienen na de wettelijke pensioenleeftijd of na een carrière van 45 jaar zonder dat ze hun pensioen of een deel ervan moeten inleveren.

Een andere reden zijn de lage zelfstandigenpensioenen. Gemiddeld krijgt een zelfstandige vandaag per maand slechts 860 euro pensioen, een laag bedrag tegenover de werknemers (1.200 euro gemiddeld per maand) en zeker tegenover de ambtenaren (2.600 euro gemiddeld per maand).