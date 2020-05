Meerderheid wil kinderen uit Griekse migrantenkampen opvangen

CD&V, MR, Open VLD, de PS, de sp.a en PVDA hebben woensdag in de Kamercommissie-Buitenlandse Zaken een resolutie van Ecolo-Groen goedgekeurd, die de regering oproept kinderen op te vangen die zonder hun ouders in Griekse migrantenkampen leven. In die kampen leven 42.000 migranten, onder wie 1.600 niet-begeleide minderjarigen.

'Tot nu laat België de kinderen in de vluchtelingenkampen aan hun lot over. We moeten ons rot schamen. Over de partijgrenzen heen klinkt nu een luide oproep aan de regering het getalm te stoppen', zegt Wouter De Vriendt van Groen.

Onhoudbaar

'België kan enkele tientallen kinderen opvangen. Daar moet je toch geen maanden over nadenken? De omstandigheden in de kampen zijn verschrikkelijk. Dat zijn overbevolkte vuilnisbelten met een tekort aan voeding, proper water en sanitair. Er zijn onlusten, branden en berichten over seksueel misbruik. Dat is geen plek voor kinderen zonder ouders', zegt De Vriendt.



Groen vindt dat de 'afzijdige houding' van ons land niet langer houdbaar is. Achter de schermen is druk overlegd om tot een consensus te komen. 'Dat is gelukt. We gaan ervan uit dat de huidige minderheidsregering respect toont voor de vraag van het parlement en alles in het werk zet om deze beslissing uit te voeren', zegt De Vriendt.