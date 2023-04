Op de daken van hun ambassadegebouwen in Europa hebben de Russen een netwerk van minstens 182 schotelantennes, die zowel voor communicatie als spionage kunnen dienen. Nergens hebben ze er zo veel als op hun ambassadeterrein in België, blijkt uit een onderzoek van De Tijd, samen met andere Europese media. In Ukkel bevinden zich liefst 17 schotelantennes.