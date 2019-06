Meeste immigranten zijn Roemenen

Op 1 januari 2019 telde België 11.431.406 inwoners. Van hen is 51 procent (of 5.803.178 in absolute cijfers) vrouw, en 49 procent (of 5.628.228) man. Dat blijkt uit de officiële cijfers van Statbel, het Belgische statistiekbureau. De Belgische bevolking groeide op jaarbasis aan met 55.336 personen of 0,49 procent, een groeicijfer dat in lijn ligt met de groei van de laatste jaren.