Meeting van allerlaatste kans met Bouchez

De preformateurs Egbert Lachaert en Conner Rousseau zitten vanavond samen met Georges-Louis Bouchez om na te gaan of de voorzitter van de Franstalige liberalen zich wil houden aan de gemaakte afspraken.

De preformateurs Lachaert en Rousseau zaten deze namiddag lang met elkaar samen, nadat het maandag tot een kortsluiting was gekomen in de onderhandelingen over een Vivaldi-regering, die de liberalen, socialisten, groenen en CD&V op de been willen brengen. Sp.a-voorzitter Conner Rousseau had maandag een bommetje gegooid, omdat hij niet verder wilde onderhandelen met de MR. De voorzitter van de Franstalige liberalen had zondag - toen er tot de finish zou worden onderhandeld in het Egmontpaleis - immers alle afspraken op losse schroeven gezet.

Conner Rousseau maakte maandagavond al wel duidelijk dat hij niet langer vasthield aan zijn veto tegen de MR, maar dat er een signaal moest komen van de MR dat het hen menens was om een regering te maken. Dinsdag zette Rousseau in een onderonsje met Lachaert nog eens scherp waarop het stond. Hij wees erop dat het onderhandelingskader, dat van in het begin was afgesproken en op basis waarvan alle partijen de sprong wilden wagen, moet worden gerespecteerd. 'De gemaakte afspraken moeten worden nagekomen', zo klinkt het.

'Rousseau moet redelijk blijven. Al wat hij extra vraagt voor sp.a, gaat ten koste van de wensen van de andere partijen' Onderhandelaar

Voor CD&V gaat het dan bijvoorbeeld om de institutionele vraag om verder werk te maken van de regionalisering van de gezondheidszorg, en om afspraken te maken over ethische dossiers, zoals abortus. Voor de socialisten zijn het de gekende klassiekers, zoals een minimumpensioen van 1.500 euro, het optrekken van de minimumlonen en de sociale uitkeringen, een groeinorm in de gezondheidszorg en ook een 'aanknopingspunt in het regeerakkoord voor een vermogenswinstbelasting', wat volgens de liberalen nochtans een 'no go' is.

Rousseau legt lat hoog

Maar volgens de andere politieke families legt Rousseau de lat daarbij wel heel hoog en gebruikt hij de hele toestand rond Bouchez om zijn eigen bord vol te scheppen, ten koste van de investeringen die de groenen vragen of ten koste van de begroting, die CD&V en Open VLD niet verder willen laten ontsporen. 'Hij moet redelijk blijven. Al wat de socialisten nu meer eisen, pakken ze af van de andere partijen', klinkt het.

De discussie draait in concreto rond de verschillende budgettaire scenario's die gemaakt zijn rond het nieuw beleid dat de verschillende partijen voor ogen hebben. Uit de begrotingstabel die De Tijd kon inzien, blijkt dat het lijstje gewenste nieuwe uitgaven goed is voor 6 miljard euro. Bij de Franstalige liberalen is zelfs sprake van 10 miljard euro. En het is daarop dat Bouchez op de rem is gaan staan, want bijkomende uitgaven leiden uiteindelijk tot bijkomende belastingen.

'Die lijst moet ingekort worden, 6 miljard is te veel', zegt ook een andere onderhandelaar.'

Wetstraat 16

Het is nu de vraag of Bouchez en Rousseau zullen willen ontwapenen. Bouchez gaf alvast het signaal dat hij een communicatiestop van 48 uur inlast om de onderhandelingen alle kansen te geven. Maar ondanks de communicatiestop wordt er bij de Franstalige liberalen wel bevestigd dat er vanavond een onderhoud op het programma staat met de preformateurs. 'Hopelijk krijgen we een akkoord', luidt het.

Als Bouchez akkoord gaat om zijn verzet te staken en Rousseau een evenwicht vindt met Open VLD, groenen en CD&V, kan een akkoord snel worden gemaakt, zo is de indruk. Want er is in het weekend al heel wat werk gedaan.