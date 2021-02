Mestbedrijf Fertikal verliest vergunning

Na een reeks huiszoekingen donderdag in een onderzoek naar mestfraude is nu de vergunning bij de Mestbank ingetrokken van een van de geviseerde bedrijven, Fertikal. Dat is een van de grootste mestverwerkers van West-Europa.

In twee gerechtelijke onderzoeken naar grootschalige mestfraude vonden donderdag 24 huiszoekingen plaats. Een van die twee onderzoeken is gericht tegen Fertikal uit het Oost-Vlaamse Kallo, dat organische en organominerale meststoffen produceert. Fertikal is een van de grootste mestverwerkers van West-Europa en verkoopt zijn producten in meer dan 55 landen.

De Tijd vernam dat de erkenning bij de Mestbank van Fertikal is ingetrokken na de gerechtelijke en bestuurlijke acties van donderdag. Het nieuws wordt bevestigd door de woordvoerder van Vlaams minister van Justitie en Handhaving Zuhal Demir (N-VA). Tijdens het plaatsbezoek donderdag zijn verschillende inbreuken vastgesteld. Zo is er niet-gehygiëniseerde mest in de reine zone teruggevonden en het composteringsproces bleek niet naar behoren te werken. Ook is vastgesteld dat de voorwaarden die waren opgelegd bij de toekenning van de tijdelijke erkenning niet werden gevolgd.

Door de ernst van de feiten en de risico ’s voor de volksgezondheid, de gezondheid van dieren en het milieu vond de overheid het noodzakelijk de erkenning meteen in te trekken.

De intrekking is intussen al door de Mestbank van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) bezorgd aan de bedrijfsleiding van Fertikal, is te horen.