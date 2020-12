‘Met Vooruit gaan we een aantal partijen overbodig maken’...

‘2020 was een kutjaar, maar het heeft me wel de kans gegeven om toch al deels te tonen wat ik kan.’ Politieke komeet Conner Rousseau (sp.a) heeft vele talenten, maar beschaafd Nederlands en bescheidenheid horen daar niet bij. ‘Het vuur is terug bij de socialisten. Met Vooruit gaan we op lange termijn een aantal andere partijen overbodig maken.’

Waar te beginnen met het jaaroverzicht van de partijvoorzitter die in twaalf maanden tijd uitgroeide van ‘mateke’ tot mediafenomeen, van kindsoldaat tot koninklijk informateur? Gerespecteerd door N-VA-voorzitter Bart De Wever en terugkeerder Frank Vandenbroucke (sp.a), geducht door Tom Van Grieken (Vlaams Belang) en Georges-Louis Bouchez (MR) en gefêteerd door zowel BV’s, oude sossen als fans van Balenciaga.

Conner Rousseau (28)

Conner Rousseau werd op 8 november 2019 verkozen tot voorzitter van de sp.a. De Waaslander, wiens ouders en grootmoeder ook politiek actief waren voor de socialisten, werd in 2017 door zijn voorganger John Crombez binnengehaald om de onlinecommunicatie van de partij te verzorgen. Twee jaar later werd hij al lijsttrekker in Oost-Vlaanderen, kortstondig fractieleider in het Vlaams Parlement en vervolgens de jongste partijvoorzitter ooit. Rousseau maakte komaf met de naam sp.a. Vanaf volgend jaar wordt de partij ‘de socialistische beweging Vooruit’.

Met iets te veel branie en de parler-vrai van een rapper intrigeerde, inspireerde en irriteerde Rousseau het voorbije jaar. Hij verzoende vergeefs de N-VA en de PS, vormde een regering met al wie nog overbleef, maakte een einde aan de chronische zelfkastijding van de sp.a en dwong de bekendste fuifzaal van Vlaanderen, de Vooruit, tot een naamswijziging. Tussendoor heeft hij ook nog snel een boek geschreven: ‘T’. Een plaats in de Vlaamse canon zal het nooit krijgen, maar het maakt wel helder dat er meer dan alleen strategie schuilgaat achter de keuze van de voorzitter om de socialisten weer ‘flinks’ te maken. Ter illustratie: na ‘ik’ is ‘streng’ het woord dat er het vaakst in voorkomt.

‘Mijn jaren als monitor in het vakantiecentrum De Barkentijn in Nieuwpoort hebben mij een vrij brede maatschappijvisie gegeven’, zegt Rousseau. ‘Als jongen uit een beschermd milieu werkte ik daar met kinderen die vaak uit de bijzondere jeugdzorg kwamen. Het heeft me geleerd dat je warmte en solidariteit pas kan laten renderen als er regels zijn, die je afdwingt.’

In uw boek stelt u het absolute recht op kinderen weer in vraag. Gedurfd: John Crombez werd bijna platgeslagen toen hij hetzelfde opperde.

Conner Rousseau: ‘In mijn mailbox zitten vooral positieve reacties van mensen uit de jeugdsector. Kijk, ik stel niet voor om kinderen in de vergeetput te gooien, hé. En ik zeg ook niet dat iemand een levenslang verbod op kinderen moet kunnen krijgen. Ik zeg alleen dat we ons moeten durven af te vragen of het wenselijk is dat een heroïneverslaafde zwanger wordt, wanneer je met enige zekerheid kan voorspellen dat het kind met levenslange letsels zal kampen. En of zo iemand nog een derde kind moet krijgen als er al twee in de pleegzorg zitten en daar onhandelbaar zijn, omdat ze met gigantische stoornissen kampen. Uiteraard vind ik dat de overheid veel meer moet inzetten op de strijd tegen kansarmoede en jeugdhulp. Maar kansen en rechten geven gaat hand in hand met plichten.’

Geldt dat ook voor integratie?

Rousseau: ‘Uiteraard. We moeten heel erg streng zijn op taal, want de taal kennen is een essentieel element voor gelijke kansen. Tegelijk moet je keihard zijn voor discriminatie op de arbeids- en woningmarkt.’

Heeft uw partij de jongste jaren te veel de nadruk gelegd op de rechten en te weinig op de plichten?

Rousseau: ‘Andere mensen hebben vooral gezegd wat wij vonden. In plaats van zelf te benadrukken waar wij voor staan, hebben we ons dat te erg aangetrokken en ons in het defensief laten duwen. Ik denk dat we dat het voorbije jaar hebben kunnen keren. Het zelfrespect is terug en dat gaan we verder uitbouwen. We gaan zelf weer onze agenda en daarna dé agenda bepalen.’

En dat is allemaal dankzij King Connah?

Rousseau: ‘Dat zeg ik niet, maar ik heb er wel een punt van gemaakt. Ik heb in mijn tijd in de Barkentijn jongens meegemaakt die leefden met de attitude ‘knock me down nine times, I’ll get up ten times’. Ik miste dat bij de sp.a. De jaren dat ik daar achter de schermen werkte, heerste er een wat neerslachtige sfeer. Vandaag zijn het vuur en de vechtlust terug. Ik ben blij dat ik dat vonkje heb doen overslaan.’

Vertel nu eens waar u met het land en het socialisme naartoe wilt? Veel mensen zien in u nog altijd vooral de vlotte boy van de sociale media.

Rousseau: ‘Jullie hebben de regeringsonderhandelingen toch gevolgd? Wel, het regeerakkoord draagt zeer duidelijk de stempel van onze partij. De laagste pensioenen gaan omhoog, er zal enorm geïnvesteerd worden in de zorg en de straffeloosheid wordt aangepakt.’

‘Wat ik voor de partij wil? Dat we een brede sociale beweging worden, die niet bang is te zeggen waar het socialisme voor staat: een sterke maar efficiënte overheid, die niemand in de kou laat. En een partij die geen taboes heeft. Dat heb ik deze zomer aangetoond door herhaaldelijke pogingen te ondernemen om met de N-VA een regering te vormen. Voor ons was veel mogelijk. Het draaide niet om wie er rond de tafel zat, maar wat op de tafel lag. Dat heeft in de partij geen stofje doen opwaaien, terwijl ik me tijden herinner dat het een enorm probleem was als we met de N-VA gingen praten. Dat is dus een andere manier van aan politiek doen, denk ik. En de partij is daarin mee.’

In alles wat u opsomt en in uw boek voorstelt, blijft de nadruk vooral op het uitdelen van geld liggen en niet op het groter maken van de koek. Zo vernieuwend is dat niet.

Rousseau: ‘Dat is niet zo. In het regeerakkoord staat de intentie om de pensioenen en de gezondheidszorg te hervormen om de duurzaamheid ervan te garanderen. Voor de pensioenen is het uitgangspunt dat werken moet lonen en dus voeren we de pensioenbonus weer in. Is dat een uitgave? Ja, maar als het mensen langer aan de slag houdt, is dat ook een opbrengst. Wat de gezondheidszorg betreft, zijn we niet bang om het debat over de regionalisering van de ziekenhuisfinanciering aan te gaan. Als dat de deelstaten responsabiliseert om de middelen efficiënter in te zetten, moeten we dat doen. Uiteraard blijft de solidariteit wel federaal.’

De vraag is hoe je de solidariteit betaalbaar houdt wanneer je in tijden van vergrijzing en corona de uitkeringen verhoogt - hoe terecht dat ook kan zijn.

Rousseau: ‘Door in te zetten op meer groei. Dat wil zeggen dat we nu niet de gierige pin moeten uithangen, maar volop moeten investeren in het herstel van de economie. Met staatssecretaris Thomas Dermine (PS) is de relance in heel capabele handen, hoor.’

En dan hopen dat groei volstaat om alles te blijven betalen?

Rousseau: ‘Was de begroting van de centrumrechtse regering-Michel zo’n succes na al haar besparingen? Kijk, van mij mag alles tegen het licht worden gehouden en hervormd. Efficiëntie staat voorop. Maakt dat de zaken goedkoper: des te beter. Maar de focus moet nu vooral liggen op het herstel van de economie, de groei en de werkgelegenheid.’

Jongeren hoeven zich geen zorgen te maken, de pensioenen blijven betaalbaar?

Rousseau: ‘Natuurlijk. Niemand hoeft daarvan wakker te liggen.’

Concreet: zullen gelijkgestelde periodes zoals werkloosheid en ziekte minder meetellen voor het pensioen, zoals in het regeerakkoord wordt gesuggereerd?

Rousseau: ‘Ik ken daar niet genoeg van. We gaan dat moeten bekijken, maar ik bekijk dat in elk geval zonder taboes. Al moeten we opletten, want de Belgische pensioenen zijn al niet van de hoogste.’

Hoe kijkt de nieuwe socialistische beweging naar ondernemers?

Rousseau: ‘Ik ben zelf een ondernemer.’

Pardon?

Rousseau: ‘Laat me het zo uitdrukken: het ondernemen zit in mijn bloed. Mijn vader is altijd in de horeca actief geweest, mijn broer is een topondernemer (Steve Rousseau is de oprichter van het uitzendbedrijf House of Talents, red.) en ik vind mezelf ook ondernemend. Toen ik 17 was, legde ik bussen in naar bals. Om te verhinderen dat mensen dronken achter het stuur kropen, maar uiteraard verdiende ik er ook een mooie cent aan. Voor niets gaat de zon op. Ik denk dat daarin het verschil zit met de PVDA: wij zijn niet afgunstig op mensen die rijk worden door te ondernemen en risico’s te nemen. Als je je geld maar eerlijk verdient en correct belastingen betaalt. De gemiddelde Vlaming werkt heel hard en mag daar goed zijn boterham mee verdienen.’

Terwijl de sp.a in winning mood verkeert door een paar procentpunten winst in de peilingen ligt het hoofdkwartier aan de Grasmarkt erbij als een verlaten kraakpand. Begin volgend jaar verhuist de partij naar het PS-gebouw aan de Keizerlaan. In dezelfde periode wordt de naamsverandering doorgevoerd. Al die plannen liepen vertraging op, vanwege corona en de regeringsvorming. ‘2020 was een kutjaar, maar het heeft me wel de kans gegeven om toch al deels te tonen wat ik kan.’

Deels nog maar? Had u het niveau van de Wetstraat vooraf hoger ingeschat?

Rousseau: ‘Ja. Het klinkt misschien pretentieus, maar ik dacht dat het er professioneler aan toe zou gaan. Ik had eigenlijk wel wat schrik toen ik aan de onderhandelingen begon. In het begin nam niemand mij serieus. Maar nadat ik me een paar keer had laten gelden, zijn bij sommigen de ogen snel opengegaan. Onder anderen bij Bart De Wever.’

Het leverde u het verwijt van ‘N-VA-vriendje’ op.

Rousseau: ‘Blijkbaar is het nieuws als iemand correct omgaat met een politieke tegenstrever. We zouden veel minder lang in deze hele shit hebben gezeten als politici wat correcter met elkaar omgingen en niet de hele tijd de ‘gossip girl’ uithingen.’

Vertel ons eens iets over Vooruit. Die naamswijziging en vooral dat embleem van ‘beweging’: is dat niet gewoon politieke marketing of wilt u echt verbreden?

Rousseau: (doodserieus) ‘To be honest: op de echt lange termijn - en dan spreek ik niet over de eerste twee jaar - gaan wij een aantal andere partijen gewoon overbodig maken.’

Welke?

Rousseau: ‘Dat mag u zelf invullen. Maar het lijkt me aannemelijk dat er op termijn een centrumlinkse partij is, een centrumrechtse en de extremen, uiteraard.’

En weten de betrokkenen dat al?

Rousseau: ‘Ze zullen het allicht merken wanneer het te laat is. (lacht) Ik zeg niet dat het gaat lukken, maar het is alvast het doel. Maar een herverkaveling moet organisch groeien, hé. We zullen zien welke mensen op termijn bij ons komen. Misschien maak ik dat niet meer mee. Maar het is wel de bedoeling om te verbreden.’

Waarom laat u het begrip ‘socialistisch’ dan niet vallen?

Rousseau: ‘Omdat we wel nog altijd geënt zijn op die ideologie. Dat is het verschil met de beweging van de Franse president Emmanuel Macron. Je moet jezelf geen socialist noemen om deel uit te maken van Vooruit, maar je moet wel weten dat we vertrekken vanuit het socialisme en waar we naartoe gaan. Noem je jezelf progressief? Wel, join the club. Met veel positivo’s en mensen die er iets van willen maken kunnen we de toekomst veranderen. Vroeger werden mensen in de sp.a al kwaad als iemand zich geen socialist maar sociaaldemocraat noemde. Maar hoe ziet een echte socialist eruit? Moet die een Oxfam-pull dragen? Vroeger leek het wel alsof je moest voldoen aan een checklist van tien punten om erbij te horen. Jezus, we gaan ons daar toch niet meer mee bezighouden.’

Begin de jaren 2000 bewandelde de sp.a de derde weg, onder John Crombez verschoof de partij zodanig naar links dat hem het verwijt werd gemaakt aan ‘pauperisme’ te doen. Kan je die twee verenigen?

Rousseau: ‘Als mensen beginnen te zagen over de derde weg, dan vraag ik hen een nota waarin ze eens goed uitleggen wat dat eigenlijk is. Al die discussies interesseren me eerlijk gezegd niet. De derde weg, dat was Tony Blair, zeker? Dat is een andere gast, een andere partij en een ander land. Wie is er beter geworden van dat soort discussies? Mensen met te veel tijd. Als je een breed verhaal wilt vertellen, moet je zowel inzetten op mensen die het moeilijk hebben als op de bredere middenklasse. Als we daarover intern nog niet kunnen overeenkomen, dan gaan we ook niet veel mensen overtuigen.’

Waar ziet u de groei voor uw partij?

Rousseau: ‘De kiezer is geen vlieg in een spinnenweb, hé. Sommigen zullen altijd sos, tsjeef of rechtse bal zijn. Maar de meeste kiezers zweven en stemmen voor een partij waar ze zich op dat moment goed bij voelen. Door goed te besturen - show, don’t tell - en door een aantal vooroordelen weg te werken, kunnen we heel wat mensen overtuigen. Een deel van de werkmensen terugwinnen van het Vlaams Belang zie ik ons wel doen. Ik geloof ook dat wij ook de partij van de kleine zelfstandige kunnen zijn en de beste oplossing voor de mensen die inzitten met het klimaat, omdat wij niemand met de vinger wijzen.’

‘Maar een groot potentieel ligt uiteraard bij de min-35-jarigen, een groep waar we in 2019 de kiesdrempel niet meer haalden. Het is toch wel iets dat ik Tom Van Grieken ben voorbijgestoken op Instagram: 101.000 volgers tegenover 55.000. Jarenlang kwamen centrumpolitici er niet aan te pas op Instagram of TikTok. Niet elke volger is een stem, maar we zijn tenminste weer interessant.’

Het klinkt bijna als ‘Iedereen is socialist, maar ze weten het nog niet’ van Steve Stevaert.

Rousseau: ‘Dat klopt wel.’

Wat vindt u van de vergelijking?

Rousseau: ‘Hoh, iedereen heeft wel door dat ik vooral mezelf ben. Ik ben niet Steve II, maar Conner I. Ik heb hem niet gekend, maar we delen wel de wil dat de mensen begrijpen wat we aan het doen zijn. Ik denk wel dat ik meer dan hem bezig ben met de structuur en de organisatie van de partij.’

Stevaert kende hoge pieken en diepe dalen. Bent u beducht voor een Conner-overkill?

Rousseau: ‘Ik ben duurzaam, geen hype. De hype, die maken de media ervan. Daarom weiger ik af en toe televisieoptredens. Meestal wil ik gewoon graag vertellen waar ik mee bezig ben, maar ik probeer te doseren. En ik heb thuis de vergankelijkheid van lof en succes gezien. Toen mijn ma nog burgemeester was, kreeg ze 2.000 verjaardagkaartjes. Het eerste jaar erna: 180.’