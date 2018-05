Michel: 'EU is meer dan een verdrag'

Premier Charles Michel (MR) en vicepremier Kris Peeters slaan terug naar N-VA-voorzitter Bart De Wever, die de Europese Unie 'alleen maar een verdrag' noemde.

'De Europese Unie is veel meer dan een verdrag. Het gaat om fundamentele waarden en maakt deel uit van onze identiteit', zegt Michel donderdag op een EU-top in Sofie met Balkanlanden. Hij is het niet eens met de uitspraken van De Wever, die stelde dat de 'EU alleen maar een verdrag is'. 'Ze is veel meer dan een verdrag. Het gaat om fundamentele waarden en maakt deel uit van onze identiteit.'

De premier benadrukte ook het belang van een sterke Unie in het belang van België. 'De strijd tegen terrorisme, de beveiliging van onze grenzen: ik zie niet in wat we zouden doen zonder de EU. Voor de veiligheid van België, voor onze sociaal-economische ontwikkeling, voor de beveiliging van de Europese grenzen hebben we een efficiënte Europese Unie nodig.'

Verlichting als conservatief wapen

De Wever ontving dinsdag de Edmund Burkeprijs voor zijn verdiensten als conservatief politicus. Hij sprak zich daar uit over zijn visie op de Europese Unie. 'Laat ons niet vergeten dat de EU alleen maar een verdrag is. Niet de EU, maar geschiedenis houdt ons bijeen.'

Volgens hem ligt het succes van de N-VA aan het feit dat de partij de ideeën van de verlichting gebruikt als conservatief wapen. 'De natiestaat is niet de vijand van de verlichting, maar net de voorwaarde ervan. En dus blijven de Europese natiestaten - met al hun verschillende talen, culturen, geschiedenissen en rechtsregels - cruciaal.'

Hij lichtte zijn standpunt toe in een opiniestuk in De Tijd. 'De Europese Unie zal nooit een Europese natie worden. Omdat ze de combinatie is van vele verschillende naties, met verschillende culturen en politieke tradities. 'Meer Europa' is niet de oplossing voor alles; een one-size-fits-allbeleid kan nooit werken voor de talloze volkeren.'

Daarom zijn Europese belastingen volgens hem 'onzinnig'. Hij stelde ook dat hij de brexit niet toejuicht, maar wel respecteert en hij waarschuwde ten slotte voor het 'jakobijnse Europese centralisme' waartegen de N-VA strijdt.

Peeters: 'De Wever vervalt in clichés'

Ook vicepremier Kris Peeters (CD&V) diende De Wever van repliek. Hij hekelde het feit dat De Wever volgens hem vervalt in clichés over een zielloze Europese superstaat. 'De Europese Unie is niet opgericht door zielloze bureaucraten, maar door mensen van vlees en bloed die hadden meegemaakt hoe gruwelijk het wordt wanneer buren elkaar naar het leven staan.'

Hij onderstreepte ook het belang van een eengemaakt Europa, omdat de Unie op politiek en economisch vlak op die manier een wereldspeler is. 'De invoertarieven op staal die de Amerikaanse president Donald Trump wil invoeren zijn er nog niet omdat de EU als handelsblok ernstig wordt genomen. Trump zou niet liever willen dan daarover rechtstreeks met België of Vlaanderen onderhandelen. Enkel in de Bijbel wint David van Goliath.'