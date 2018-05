Michel geeft voorzet voor arbeidsdeal

Premier Charles Michel (MR) legt morgen op het Overlegcomité tussen alle regeringen van het land een arbeidsdeal voor, zodat de vele openstaande vacatures in bedrijven ingevuld geraken.

De kritiek van N-VA-voorzitter Bart De Wever dat de ‘dash’ uit de regering is, wil Michel counteren met een nieuw offensief voor het laatste werkjaar. Vanuit de bedrijfswereld krijgt de premier naar eigen zeggen voortdurend te horen dat ze geen volk meer vindt voor de vele openstaande vacatures. ‘Als eerste minister van een regering met de mantra ‘jobs, jobs en jobs’ moet ik dat aanpakken. Dat is de topprioriteit de komende weken en maanden’, liet hij al optekenen.

De premier laat er geen gras over groeien. Morgen zal hij op het Overlegcomité een arbeidsdeal voorstellen. Daarbij is het de bedoeling dat de federale regering, Vlaanderen, Wallonië en Brussel, alsook de sociale partners, de handen in elkaar slaan. Nu de economie aantrekt, is het moment aangebroken om de werkzaamheidsgraad verder op te krikken, is het motto.

Waalse regeringswissel

Er is nu ook een politieke kans om naar een Belgisch samenwerkingsakkoord te gaan. De Mouvement Réformateur (MR) heeft in Wallonië de plaats ingenomen van de Parti Socialiste, die aan de kant is geschoven. Waals minister-president Willy Borsus (MR) gaf vorige week in zijn ‘staat van Wallonië’ al mee dat er nu dringend iets moet gebeuren aan de vele openstaande vacatures.

Met bijkomende loonkostenverlagingen worden jongeren, ouderen en arbeidsgehandicapten nog goedkoper om aan te werven. Gwendolyn rutten voorzitster Open VLD

Het is de bedoeling het onderwijs beter bij het beroepsleven te doen aansluiten, door het aanbieden van opleidingen en stages. Dat zijn vooral bevoegdheden van de deelstaten, die met gerichte loonkostenverlagingen kansengroepen zoals jongeren, ouderen en arbeidsgehandicapten ook goedkoper maken.

Allochtone jongeren

Open VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten brak in een weekendinterview met De Tijd al een lans voor zulke bijkomende loonkostenverlagingen, ‘Zo worden die groepen, ook allochtone jongeren, goedkoper en worden bedrijven gestimuleerd hen aan te werven’, aldus Rutten.

Maar niet alleen de deelstaten zijn aan zet. Michel opperde al dat de federale overheid gedurende een periode een fiscale aanmoediging zou kunnen geven voor opleidingen tot een knelpuntberoep. Ook minister van Werk Kris Peeters (CD&V) lijkt mee te willen werken aan zo’n ‘groeipact’, zoals hij het vorige week nog noemde in de Kamer.

Voordien leek Peeters niet geneigd om zich te wagen aan nieuwe avonturen op de arbeidsmarkt. De maatregelen die de regering heeft genomen om de flexi-jobs mogelijk te maken zijn Peeters niet in dank afgenomen door zijn achterban. ACV-topman Marc Leemans sprak op de vooravond van Rerum Novarum over ‘snertjobs’.

Symbooldossiers

Als er een nieuwe arbeidsdeal moet komen, dreigen ook de symbooldossiers weer op tafel te komen. Zo heeft Rutten al voorgesteld dat de werkloosheidsvergoedingen toch in de tijd worden beperkt. ‘Di Rupo heeft de uitkeringen degressief gemaakt. Ze dalen door de tijd heen (…) Het is tijd om verder te gaan. In West-Vlaanderen, waar de krapte op de arbeidsmarkt het grootst is, zijn heel wat Fransen aan de slag, maar nauwelijks Walen. Dat komt doordat in Frankrijk de werkloosheidsuitkeringen wel beperkt zijn in de tijd’, zei ze in het interview met De Tijd.

Ook de N-VA heeft altijd gepleit voor het beperken van de werkloosheid in de tijd, maar de liberalen en de Vlaams-nationalisten werden steeds afgeblokt door CD&V, die politieke rugdekking kreeg van de premier. Het ziet er niet naar uit dat CD&V nu plots wel bereid zou zijn om de werkloosheidsuitkeringen in de tijd te beperken.

Bij de premier is er nu wel een vaste wil om toch nog iets te doen. Er moet echt nog iets gebeuren als ons land tegen 2020 een werkzaamheidsgraad van 73 procent wil halen, zoals Europa voorop heeft gesteld. Vorig jaar haalden we 68,5 procent.

Voor de premier is het ook een mogelijkheid om aan te tonen dat zijn regering nog nuttig werk verricht, ook al zijn er verkiezingen in aantocht. Nog meer jobs zijn meteen de minst pijnlijke weg die de premier kan volgen om het begrotingstekort helemaal weg te kunnen werken.