‘Mijn verdriet zat in een doos. Maar de doos is weer open’...

Tien jaar geleden verloor Jan Jacob zijn zoon Jonathan na een misgelopen interventie in een politiecel. De beelden van de laatste uren van Jozef Chovanec in een cel in Charleroi komen hem al te bekend voor. ‘Al wat ik wilde, was dat uit de dood van onze zoon lessen werden getrokken.’

Jan Jacob bewaart de moeilijkste jaren uit zijn leven in acht uitpuilende ringmappen en een oude, bruine koffer. Daarin zit alles wat met het overlijden van zijn zoon Jonathan te maken heeft. In 2010 kwam hij tijdens een psychose in een Mortselse politiecel om het leven na een hardhandige interventie. Politieverslagen, onderzoeksrapporten, brieven, e-mails, krantenartikels. Jacob heeft de duizenden documenten netjes geordend, post-its aangebracht en relevante passages in fluo aangeduid.

Enkele jaren bleven die koffer en mappen dicht. Nadat in 2017 een einde was gekomen aan een jarenlange juridische strijd vond Jacob iets wat op rust leek. De mappen en de koffer mochten in de kast, uit het zicht. Het leven moest voort.

Maar toen Jacob en zijn echtgenote twee weken geleden thuiskwamen van vakantie en hij ’s avonds nog even door het nieuws ging, openden de laatste uren van de Slowaak Jozef Chovanec in een politiecel in Charleroi abrupt oude wonden. Net als bij Jonathan leek bij Chovanec een psychisch probleem te spelen. Net als bij Jonathan schoot de medische hulp tekort. Net als bij Jonathan greep de politie hardhandig in. En net als bij Jonathan eindigde een leven.

‘Die beelden waren als een koude douche’, zegt Jacob. ‘Alles werd in één klap opgerakeld. Niet alleen wat in die cel is gebeurd. Ook de nasleep is opvallend gelijkend. De rangen die sluiten, de verantwoordelijkheden die worden ontlopen. Dat er nu wordt gecommuniceerd dat het niet de schuld van de politie was, dat was bij ons net hetzelfde.’

Erkenning

Jacob zou gemakkelijk nee kunnen zeggen als we hem vragen hoe hij naar de zaak-Chovanec kijkt. Hij en zijn gezin hebben lang genoeg afgezien. Maar hij aarzelde geen seconde. ‘Mijn vrouw zei ook: zou je dat wel doen? Maar ik werd zo geraakt door die beelden, ik voelde meteen een verwantschap met onze situatie. Het zit niet in mij om dan mijn kop in het zand te steken. Misschien heeft de herinnering aan de dood van Jonathan een effect op het debat van vandaag. Dan praat ik er liever over dan die herinnering te laten uitdoven.’

En dus liggen ze daar weer, open op de keukentafel, de koffer en de mappen. Jacob diept er moeiteloos documenten uit op. Zoals een brief die hij kreeg van de Antwerpse politieschool tijdens het proces, waarin staat dat ze haar opleiding zou aanpassen om beter met psychische stoornissen om te kunnen. ‘Dat was eigenlijk het enige wat we al die tijd wilden’, zegt Jacob. ‘De erkenning dat fouten waren gemaakt en dat lessen getrokken zouden worden, zodat dit niet nog eens kon gebeuren. Als je dan die beelden ziet, kan je je afvragen in hoeverre dat is gebeurd.’

Op papier leken de dood van Jonathan en het proces wel hun effect te hebben. Het Bijzonder Bijstandsteam (BBT) - de ‘bottinekes’ in de volksmond - dat de interventie in Mortsel deed, werd opgedoekt. De protocollen over hoe om te gaan met gelijkaardige gevallen werden bijgewerkt, zowel voor politie als medici. De vraag is in hoeverre die hervormingen op papier zijn gebleven. Jacob weet het zelf niet goed, als hij de fouten ziet die opnieuw op verschillende niveaus werden gemaakt.

‘Procedures, allemaal goed en wel’, zegt hij. ‘Maar op het einde blijf je over met de individuen die ze moeten naleven. Dan kan het altijd mislopen. Vergelijk het met een ziekenhuisbezoek. Dan moet je ook hopen dat je een goede dokter aantreft. Daar zitten ook klungelaars tussen.’ Jacob zwijgt even en denkt na. ‘Maar dat mensen fouten kunnen maken, rechtvaardigt natuurlijk niet alles wat erop volgt.’

Jacob, een leraar keramiek op rust, doelt op de trage rechtsgang, het gebrek aan verantwoordelijkheidszin bij de betrokkenen en de schijnbare neiging de rangen te sluiten in politiekringen. ‘Ik begrijp het perfect dat de weduwe van Jozef Chovanec die beelden na tweeënhalf jaar heeft gelekt. Ik heb net hetzelfde gedaan. Dat is je laatste strohalm. Als in de zaak van Jonathan geen buitenvervolgingstelling was gevraagd, dan had ik dat nooit gedaan. Als je het gevoel hebt dat het gerecht zijn werk naar behoren doet, dan doe je dat niet.’

T-shirts afdrukken

Het delen van die beelden veranderde alles, zowel toen als nu. ‘Plots zetten mensen wel stappen opzij, plots worden wel extra onderzoeken gevraagd. En dan te denken dat de onderzoeksrechter me indertijd had afgeraden de beelden te bekijken. Zelfs de voorzitter van de raadkamer wilde ze niet zien. Ik ben blij dat ik niet heb geluisterd.’

‘Na het delen van de beelden is de zaak in handen van het parket-generaal gekomen, en hebben we toch wat gerechtigheid gekregen. Al blijven we het gevoel hebben dat een deel van de waarheid, met name de rol van het parket, in een grote pot met een zwaar deksel is beland. Maar zonder die beelden stonden we helemaal nergens, net als die weduwe nu.’

Sommige mensen zeggen dat verdriet minder wordt met de tijd. Maar dat is niet zo. Je geeft het gewoon een plaats. Jan Jacob

Hij heeft geen seconde spijt van het delen van de gruwelijke beelden. ‘Maar je kan moeilijk inschatten hoeveel impact zoiets heeft op jezelf en je omgeving’, zegt hij. ‘Plots zijn die beelden gemeengoed, duiken ze overal op in de pers en daarbuiten. Een groep die ons wilde steunen, had er niet beter op gevonden dan het beeld van een smekende Jonathan in zijn cel op T-shirts af te drukken. Die wilden ze verkopen om de opbrengst aan ons te geven voor de gerechtskosten. Natuurlijk wil je niet dat je kind zo getoond wordt, maar zodra die beelden publiek zijn, heb je daar niets meer op te zeggen.’

Tien jaar later doen de beelden nog evenveel pijn, zucht Jacob. ‘Vorige week keek ik naar Terzake en werden ze plots weer getoond. Ook al staan ze al jaren op je netvlies gebrand, het is toch elke keer weer een steek door je hart.’

‘Sommige mensen zeggen dat verdriet minder wordt met de tijd’, zegt Jacob. ‘Maar dat is niet zo. Je leert er gewoon mee te leven. Je geeft het een plaats. Ik heb mijn verdriet in een doos gestopt. Die doos is nu weer open.’

Paraplu’s

Naar de politieke heisa rond de zaak-Chovanec kijkt Jacob met gemengde gevoelens. Ook dat maakte hij vanop de eerste rij mee nadat de beelden van de dood van Jonathan publiek werden gemaakt. ‘Ik heb wat moeite met de geldingsdrang die dan opspeelt. Met het paraplusysteem, waarbij iedereen op iedereen begint te schieten. Dat hele circus duwt de essentie naar de achtergrond. Laten we al beginnen met de echte verantwoordelijken tot de orde te roepen, denk ik dan.’

Schermvullende weergave Jan Jacob, een kunstenaar en leerkracht keramiek op rust, voor zijn eindwerk aan de academie. ©Brecht Van Maele

Jacob heeft geen goede herinneringen aan de politieke dimensies. ‘Er werd veel over onze zaak gepraat. Maar in die zeven jaar tussen de dood van Jonathan en de uitspraak hebben we als familie geen politici gehoord. Toen ik toelichting moest geven in het parlement, kwamen de nieuwe en de vorige minister van Justitie binnen. In plaats van iets tegen me te zeggen, draaiden ze hun rug.’

‘De enige met wie we een gesprek mee hebben gehad, is Bart De Wever. Ik had hem een boze brief gestuurd, nadat bekend geraakt was dat hij de veroordeelde agenten geen tuchtsanctie oplegde. Niet dat ik vond dat ze de gevangenis in moesten, maar dat ze gewoon mochten voortwerken, dat wrong. We hebben meteen een antwoord gekregen en een goed gesprek gehad waarin hij alles heeft toegelicht.’

Mens van vlees en bloed

‘De Wever heeft ook geregeld dat we een gesprek konden hebben met de teamleider van het BBT. Ik ben heel dankbaar dat die mens dat wilde doen. Dat was een helende ervaring. Je vormt je na een tijdje een beeld van de mensen die je zoon hebben gedood, terwijl we hun gezicht zelfs nooit hadden gezien. Dat blijkt dan toch een mens van vlees en bloed te zijn, met wie je een gesprek kan voeren. Toen ik hem vroeg waarom hij niet met Jonathan had proberen te praten, antwoordde hij heel eerlijk dat ze daar niet voor waren opgeleid. Ze hadden alleen geleerd iemand zo snel mogelijk te overmeesteren.’

Jacob hoopt dat de weduwe van Chovanec de kans krijgt iets gelijkaardigs te doen. ‘Ik hoorde politiebaas Marc De Mesmaeker zeggen dat hij die vrouw recht in de ogen kan kijken en dat hij graag met haar wil praten. Ik kan alleen hopen dat hij het dan ook doet. Die vrouw verdient dat. Het enige wat ze wil, is dat dit niemand anders meer moet overkomen. Net zoals wij.’