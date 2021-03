'Mikken op vaccinatiegraad van meer dan 70 procent'

Om terug te keren naar een normaal leven, rekenen de experts erop dat 70 procent van de burgers moeten gevaccineerd zijn. Sommige experts, zoals de Amerikaans professor epidemiologie Marc Lipsitch van de Universiteit Harvard trekken dat cijfer in twijfel. Hij noemt dat streven in De Standaard 'onnozel', omdat men er dan vanuit gaat dat de vaccins 100 procent beschermen tegen het vaccin. En dat is niet het geval.

Bovendien maken de varianten van het virus dat een groepsimmuniteit van 70 steeds onwaarschijnlijker wordt. Toch houden de Belgische experts vast aan dat streefcijfer. 'We hebben altijd gesproken over groepsimmuniteit als minimaal 70 procent van de bevolking is ingeënt', geeft Pierre Van Damme aan. '“Groepsimmuniteit is geen heiligmakend middel. Het is wel een goed middel om controle te krijgen over de transmissie. '