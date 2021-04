Miljoenen voor onderzoek naar huidkankerdetectie

Barco is een van de bedrijven die een beroep doen op Vlaamse innovatiesteun. ‘Het zet aan tot samenwerkingen.’

De Kortrijkse technologiegroep Barco kreeg in 2020 6,9 miljoen euro aan subsidies. ‘Dat bedrag was onder andere voor twee onderzoeksprojecten voor Demetra, onze nieuwe technologie voor huidkankerdetectie’, zegt Filip Pintelon, topman van de Healthcare-divisie bij de groep.

Barco werkt sinds 2016 aan Demetra, een slimme scanner waarmee dermatologen verdachte huidvlekjes beter moeten kunnen opvolgen en huidkanker dus veel sneller opgespoord moet worden.

‘Een van de projecten betreft heel specifiek onderzoek naar multispectraal licht. Anders gezegd: onderzoek naar hoe diep licht van verschillende golflengtes doordringt in de lagen van de huid. Dat kan worden gebruikt om te analyseren of een bepaald vlekje huidkanker kan zijn. Dat gaat dus om hardcore technologische inzichten.’

Wat subsidies vooral doen, is investeringen stimuleren en vaak versnellen. CARL VANDEN BUSSCHE WOORDVOERDER BARCO

‘Het tweede project is totaal anders. Dat is een proeftuin met een aantal universiteiten rond ethische vragen. Met Demetra willen we namelijk foto’s gebruiken om een database te bouwen om bepaalde patronen te zien of analyses te doen. Maar mag je die foto’s zomaar opslaan? En hoe pak je dat het beste aan? Daarvoor werken we samen met onderzoeksgroepen die bezig zijn met informatica en ethiek.’

Barco spendeert jaarlijks zo’n 130 tot 140 miljoen euro aan onderzoek en ontwikkeling. ‘Dat is gemiddeld 11 tot 12 procent van onze omzet’, legt woordvoerder Carl Vanden Bussche uit. ‘Vorig jaar was dat zelfs 13 procent. Door de pandemie daalde de omzet fors, maar we zijn blijven investeren in innovatie.’ Barco boekte vorig jaar een omzet van 770 miljoen euro en een nettoverlies van 4 miljoen.

Is er met zulke budgetten dan nog wel nood aan extra centen via subsidies? ‘Wat die middelen vooral doen, is dat ze investeringen stimuleren en vaak versnellen’, zegt Vanden Bussche. ‘Het gaat soms ook om projecten waarvoor we zelf niet altijd alle kennis in huis hebben. Dat is ook het goede aan de steun die Vlaanderen geeft: er wordt heel hard ingezet op samenwerkingen. Met universiteiten, maar ook met andere ondernemingen. Zo hadden wij al partnerschappen met bedrijven als Televic, e-Bo en de VRT. Die cocreatie is belangrijk om kennis in Vlaanderen te verankeren.’