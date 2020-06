Minder stijgende trend in nieuwe besmettingen dan gevreesd

Zaterdag leek het er even op dat een flink stijgende trend zich had ingezet. Van 17 juni tot en met 23 juni waren er dagelijks gemiddeld 92 nieuwe bevestigde besmettingen bijgekomen in ons land. Dat was een stijging van 6 procent, in vergelijking met de cijfers van de voorgaande periode van 7 dagen. Toen waren er gemiddeld 87 nieuwe besmettingen per dag.