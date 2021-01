Minder zwart geld aangegeven in 2020

Ook in 2020 leidde de fiscale regularisatie tot een eindejaarsrush met een uitzonderlijk drukke laatste week van december. Op 23 december stond de teller nog op 223 miljoen euro aangegeven zwart geld, op 31 december was dat opgelopen tot 320 miljoen. Het aangegeven bedrag ligt wel lager dan het zwart geld dat in 2019 werd aangegeven. Toen was sprake van 609 dossiers, goed voor 391 miljoen euro.

De daling doet zich vooral voor bij dossiers waarin sprake is van ontdoken federale belastingen. Voor dossiers met ontdoken regionale belasting, zoals erfenis- en registratiebelasting, was er in 2020 een toename. Dat heeft te maken met de stopzetting van die regionale regularisatie op 31 december 2020. Vanaf dit jaar is het niet meer mogelijk fiscale zonden met erfbelasting of registratiebelasting te regulariseren. Voor roerende inkomsten en beroepsinkomsten, die federale materie zijn, kan nog geregulariseerd worden tot eind 2023.

3 luiken

De vierde ronde van fiscale regularisatie loopt sinds 2016 en is opgesplitst in drie luiken. In luik 1 is enkel sprake van ontdoken federale belastingen. In luik 2 gaat het enkel om ontdoken regionale belastingen en in luik 3 is het een combinatie van beide. De aangegeven bedragen voor luik 2 en 3 stegen van 54 miljoen euro in 2019 naar 86 miljoen euro in 2020. ‘Bovendien zijn er in luik 2 en 3 ook nog 24 dossiers met het symbolische bedrag van 1 euro ingediend. Aan een gemiddelde basis van 500.000 euro zal er dus nog 10 miljoen euro bijkomen’, zegt Francis Adyns, woordvoerder van de FOD Financiën. Fiscale zondaars die hun dossier niet voor eind december rond kregen, konden een dossier met een voorlopig bedrag van 1 euro indienen. Ze kregen dan 6 maanden extra om het dossier te vervolledigen met het juiste bedrag.