Minderjarigen in cel: 'De slinger is doorgeslagen'

Minderjarigen die de coronamaatregelen met de voeten treden, worden gearresteerd en moeten de nacht op het politiecommissariaat doorbrengen. 'Iedereen moet de regels naleven, dat is onze job.'

Bij de handhaving van de coronamaatregelen worden minderjarigen niet ontzien. Dit weekend werden zeven jongen en meisjes van 14 en 15 jaar urenlang van hun vrijheid beroofd. Zaterdagavond hadden ze afgesproken in de woning van een van hen.

De magistraat van wacht besliste dat ze onmiddellijk moesten worden verhoord. De nacht brachten ze door op het politiecommissariaat van Kapellen, zondagochtend werden ze overgebracht naar het Antwerpse justitiepaleis. In afwachting van een uitspraak van de jeugdrechter moesten ze de cel in. Hun straf: huisarrest en een taakstraf van 20 tot 40 uur.

Kris Luyckx, de advocaat van een van de minderjarigen, noemt de aanpak 'totaal onaanvaardbaar' en 'disproportioneel'. Hij gaat in beroep tegen de taakstraf en dient een klacht in bij de kinderrechtencommissaris. 'De slinger is doorgeslagen.'

Kinderrechtencommissaris

Het beleid om minderjarigen op te sluiten is niet nieuw. Bij de start van de tweede lockdown besloot het Antwerpse parket strenger op te treden bij lockdownfeestjes. ‘Dat is ons beleid sinds eind oktober', zegt de woordvoerder van het Antwerpse parket, Kristof Aerts. 'Minderjarigen riskeren een onmiddellijke arrestatie en een voorleiding bij de jeugdrechter. Daarin zijn we strenger dan andere parketten.'

Kinderrechtencommissaris Caroline Vrijens heeft vragen bij die aanpak. 'Was het echt nodig die kinderen zo lang vast te houden en onmiddellijk voor te leiden? Kon dat niet de volgende dag gebeuren?'

'Die beslissing nemen we niet zo maar', zegt Aerts. 'Het was een georganiseerd feestje, er werd alcohol gedronken op jonge leeftijd en de ouders zijn bewust weggegaan.' Al was er geen sprake van tumult of weerbarstigheid. 'Alles is sereen verlopen.'

Geen bandwerk

Jongeren worden behandeld als volwassenen maar ze zijn psychisch kwetsbaar en hebben totaal andere noden en behoeftes. Caroline Vrijens Kinderrechtencommissaris

Aerts benadrukt dat niet alle minderjarigen systematisch worden gearresteerd, vastgehouden en voorgeleid. 'Dit is geen bandwerk. Telkens maken we de afweging of we de jongeren onmiddellijk willen verhoren of niet.' In dat laatste geval kunnen de minderjarige naar huis en vinden de verhoren en het gesprek met de jeugdrechter op een latere datum plaats.

Luk Versteylen, de perswoordvoerder van de Antwerpse jeugdrechtbank, vindt de straf die de jongeren kregen 'gebruikelijk'. Over hun opsluiting spreekt hij zich niet uit. 'Dat is de bevoegdheid van het parket.' Wel wil hij benadrukken dat de cellen in de Antwerpse jeugdrechtbank niet 'vuil of smerig zijn'. 'Ze worden elke dag gepoetst.'

Kwetsbaar

Ondertussen roept Vrijens op tot een debat. 'Moeten we ons niet afvragen of de slinger doorslaat? Jongeren worden behandeld als volwassenen, maar ze zijn psychisch kwetsbaar en hebben totaal andere noden en behoeftes. Hoe gaan we met hen om in ons streng coronahandhavingsbeleid?'

Ook de vraag naar meer perspectief voor de jeugd is niet nieuw. Vrijens riep al meerdere keren op jongeren als een kwetsbare groep te beschouwen, zowel bij de maatregelen als de versoepelingen en de vaccinatiestrategie.

Op de jongste twee bijeenkomsten van het Overlegcomité kwam van de gevraagde versoepelingen voor jongeren weinig terecht.

'Los over'

Toch lijkt Vlaams minister van Justitie en Handhaving Zuhal Demir (NV-A) gevoelig voor het gebrek aan perspectief voor minderjarigen. 'Hoe is dit kunnen gebeuren?', vroeg ze zich af op Twitter. 'Het zou goed zijn dat het parket klare wijn schenkt over de nachtelijke opsluiting van deze pubers. Dit zijn tieners die al een jaar in lockdown zitten, geen criminelen.'

Hoe is dit kunnen gebeuren? Zuhal Demir Vlaams minister van Justitie en Handhaving

Ook sp.a-voorzitter Conner Rousseau bleef niet onbewogen. 'Dit is er los over', zei hij op Instagram.'We crossed a line here.' Groen-voorzitster Meyrem Almaci vindt de aanpak 'disproportioneel, onredelijk en traumatiserend'. Ze 'rekent erop dat dat in de toekomst niet meer voorkomt'. Voor CD&V-voorzitter Joachim Coens 'gaat het opsluiten van minderjarigen echt te ver'.

Het Antwerpse parket heeft begrip voor alle reacties. 'Toch moeten we de ruimere context bekijken', zegt Aerts. 'Er zijn nog jongeren die het moeilijk hebben en ook naar dergelijke bijeenkomsten willen gaan. Iedereen moet de regels naleven. Wij moeten de wet toepassen, dat is onze job.'

Federaal minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) verdedigt de aanpak van het Antwerpse parket. 'Het gaat over een illegaal lockdownfeestje. Daarvan zei iedereen in december dat er paal en perk aan moest worden gesteld.'

Er zijn nog jongeren die het moeilijk hebben en naar dergelijke bijeenkomsten willen gaan. Iedereen moet de regels naleven. Wij moeten de wet toepassen. Kristof Aerts Woordvoerder Antwerps parket