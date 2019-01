Minister Geens fluit parket niet terug in Fortis-zaak

Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) komt niet tussen in het strafdossier tegen de ex-toplui van Fortis.

Geens zal zijn injunctierecht als minister, waarmee hij persoonlijk vervolging kan vragen of tenietdoen, niet gebruiken nadat het Brussels parket heeft besloten om Maurice Lippens en de andere verdachten niet langer te vervolgen.

Ik wil onderstrepen dat de procedure en de vervolging in de Fortis-zaak nog niet zijn stopgezet. Een eindvordering van het parket is geen beslissing met een definitief karakter. Koen Geens Minister van Justitie

In de Kamercommissie Justitie kreeg minister Geens woensdagnamiddag vragen van parlementsleden van sp.a en Ecolo-Groen over de controversiële beslissing van het parket van Brussel in de Fortis-zaak. Vorige maand maakte het parket in De Tijd bekend dat Maurice Lippens, Jean-Paul Votron en vijf andere ex-toplui van de ontmantelde financiële groep niet langer worden vervolgd. Vijf jaar geleden besloot het parket nochtans wel dat Lippens en co. voor de strafrechter moesten belanden, met zware aantijgingen van valsheid in geschrifte, oplichting en inbreuken op de wet over het toezicht op de financiële sector. Maar nu, tien jaar na de val van Fortis, besluit het parket plots dat er toch niet voldoende bezwaren zijn om hen te vervolgen.

Geens kreeg in de Kamercommissie de vraag voorgeschoteld of hij zijn injunctierecht zal gebruiken om de beslissing van het parket nog terug te draaien, maar daar denkt hij niet aan. Hij denkt dat hij dat recht in deze fase van de procedure niet meer kán gebruiken. 'De Grondwet bepaalt dat het openbaar ministerie onafhankelijk is in de individuele opsporing en vervolging, onverminderd het recht van de bevoegde minister om de vervolging te bevelen.'

Nog niet stopgezet

Schermvullende weergave Minister van Justitie Koen Geens (CD&V). ©Photo News

Geens benadrukt dat de zaak nog niet helemaal begraven is. 'Ik wil onderstrepen dat de procedure en de vervolging nog niet zijn stopgezet. Een eindvordering van het parket is geen beslissing met een definitief karakter, een definitief gevolg of een definitief resultaat over de strafzaak. Ze vertolkt alleen de zienswijze van het parket op het einde van het gerechtelijke onderzoek, dat werd geleid door de onderzoeksrechter. Het komt de raadkamer, en dus de rechterlijke macht, toe om een rechterlijke beslissing te nemen over de verwijzing van de zaak naar de correctionele rechtbank, over de buitenvervolgingstelling of over het verval van de strafvordering door, bijvoorbeeld, de verjaring.'

'Tijdens de raadkamer legt namelijk niet alleen het parket zijn vordering uit', stelt Geens. 'Ook de onderzoeksrechter brengt als leider van het onderzoek verslag uit over het onderzoek en deelt zijn bevindingen. Ook de burgerlijke partijen mogen hun bezwaren over de schuld van de inverdenkinggestelde delen.'

Onaanvaardbaar

Dit is absoluut onaanvaardbaar. Waarom heeft het parket in de Fortis-zaak sinds 2016 twee jaar stilgezeten? Kan dat zomaar? Annick Lambrecht Sp.a-Kamerlid

Sp.a-Kamerlid Annick Lambrecht noemde in de Kamercommissie de beslissing van het Brussels parket 'onaanvaardbaar'. 'In 2008 werd beloofd kosten noch middelen te sparen om te onderzoeken of de toplui van Fortis misdrijven hadden gepleegd. In 2013 was de eindvordering van het parket klaar, zodat de raadkamer de beklaagden kon doorverwijzen naar de correctionele rechtbank. Uiteindelijk werd bijkomend onderzoek gevraagd. Dat bijkomend onderzoek was afgerond in 2016. Vervolgens is er in het strafdossier twee jaar niets meer gebeurd en stelt het parket nu dat er niet meer vervolgd zal kunnen worden, omdat voor een deel van de tenlasteleggingen onvoldoende bezwaren kunnen worden opgeworpen en een ander deel van de tenlasteleggingen dreigt te verjaren. Dat is absoluut onaanvaardbaar. Waarom heeft men sinds 2016 twee jaar stilgezeten? Kan dat zomaar? Wie is daarvoor verantwoordelijk?'

Ecolo-Groen-Kamerlid Georges Gilkinet hekelt dan weer dat zo veel dossiers over financiële criminaliteit in ons land op niets uitdraaien. Alleen omdat er geen uitspraak mogelijk is binnen een redelijke termijn en men de verjaring vreest. 'We moeten toch vaststellen dat we in tal van dossiers er niet in slagen een uitspraak van de rechter te krijgen. Welke middelen wil u als minister van Justitie investeren om die situatie te verhelpen? Opgeven bij gebrek aan middelen is niet aanvaardbaar voor een maatschappij. Dit soort criminaliteit aanpakken, zou een prioriteit moeten zijn voor ons gerecht en onze minister van Justitie.'

Valsheden

Al meteen nadat de wereldwijde kredietcrisis Fortis in oktober 2008 ten val had gebracht, begon het parket zijn onderzoek naar mogelijke misdrijven. Dat ging niet over de laatste maanden die voorafgingen aan de ontmanteling van Fortis, maar focuste op de periode van september 2007 tot april 2008. Het parket was vooral geïnteresseerd in vermeende valsheden in de jaarrekening van Fortis over het jaar 2007 en in een prospectus die Fortis in september 2007 had opgesteld naar aanleiding van een kapitaalsverhoging voor de gedeeltelijke overname van de Nederlandse bank ABN AMRO. Het onderzocht of Fortis de beleggers had opgelicht.