Minister en Kamerleden onthutst over CumEx Files-onthullingen

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem gaat de procedure verbeteren voor de teruggave van roerende voorheffing. Hij reageert daarmee op onthullingen over aandelenconstructies die de staatskas miljarden kosten.

‘De artikels die in De Tijd en L’Echo verschenen zijn, tonen nog maar eens aan dat de strijd tegen de fiscale fraude absoluut een speerpunt moet zijn voor de volledige regering en het volledige parlement. Onze burgers aanvaarden dat niet meer, en terecht.’ Zo reageerde minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) donderdag tijdens de plenaire vergadering in de Kamer op de nieuwe CumEx Files 2.0-onthullingen.

‘Cum-cumaandelenconstructies' die worden opgezet door buitenlandse investeerders om de belasting op dividenden te ontwijken, zouden onze schatkist de voorbije 20 jaar meer dan 7 miljard euro aan misgelopen inkomsten hebben gekost. Terwijl de ‘cum-exconstructies', die de fiscus eind 2015 ontdekte en die gericht waren op het (meermaals) onterecht terugbetaald krijgen van roerende voorheffing, onze staatskas al meer dan 200 miljoen euro hebben gekost.

Van Peteghem erkent dat die constructies aanpakken geen sinecure is. ‘De mogelijke fraude met de terugvordering of vrijstelling van de roerende voorheffing op dividenden zit al langer in het vizier van onze fraude-inspecteurs en -speurders. Toch blijven de opsporing en het onderzoek door de internationale dimensie een hele uitdaging. De constructies maken gebruik van internationale regels die in onze dubbelbelastingverdragen staan. Maar we mogen die uitdaging daarom niet uit de weg gaan. Er lopen al rechtszaken in New York, waarbij we natuurlijke personen en rechtspersonen hebben aangeklaagd. Een gespecialiseerd advocatenkantoor verdedigt daarin de belangen van de Belgische staat.’

‘De begroting voorziet in de aanwerving van extra fraudespeurders. We werken volop aan een tweede actieplan in de strijd tegen de fiscale fraude dat specifiek gericht is op internationale constructies. Daar zit ook een project bij om de procedure te verbeteren voor de teruggave van roerende voorheffing.’

Onaanvaardbaar

Dit zal voer zijn voor veel frustratie en woede bij alle burgers en bedrijven die wel netjes hun belastingen betalen. Joris Vandenbroucke Kamerlid Vooruit

‘Bij de begrotingsonderhandelingen vorige week hadden honderden miljoenen euro’s extra op de tafel kunnen liggen. Maar die waren er niet omdat sommige aandeelhouders er jaar na jaar in slagen de 30 procent belasting op dividenden te ontwijken’, zei Vooruit-Kamerlid Joris Vandenbroucke. ‘Dat zal voer zijn voor veel frustratie en woede bij alle burgers en bedrijven die wel netjes hun belastingen betalen, vaak tegen tarieven die hoger liggen dan die 30 procent. Zij betalen te veel belastingen omdat sommigen helemaal niets willen bijdragen, met constructies van de Brusselse beurs tot in Panama. Dat is onaanvaardbaar.'

Kamerlid Joy Donné (N-VA) sprak over constructies ‘om misnoegd en mistroostig van te worden’. ‘Er zijn de voorbij vijf jaar wel dingen gerealiseerd. De fiscus heeft bijna 800 miljoen euro aan onterecht teruggevorderde roerende voorheffing kunnen tegenhouden. En het parket komt in enkele strafdossiers tot conclusies om mensen voor de rechter te brengen. Maar het probleem blijft immens groot. De cijfers die aan het licht zijn gekomen door de CumEx Files 2.0 zijn alarmerend.’