Minister van Buitenlandse Zaken Goffin in januari naar Congo

Minister van Buitenlandse Zaken Philippe Goffin (MR) brengt van 9 tot 11 januari een bezoek aan Congo. Het gaat om het eerste bezoek van een Belgische minister sinds november 2017. Toen huldigde Goffins voorganger Didier Reynders (MR) het nieuwe gebouw van de Belgische ambassade in Kinshasa in. Maar de relaties waren toen al zo verslechterd dat er geen officiële contacten waren.

Goffin zal in Congo onder meer het consulaat-generaal van Lubumbashi plechtig heropenen. Dat sloot in februari 2018 de deuren omdat toenmalig president Joseph Kabila zijn buik vol had van de kritische houding van de Belgische regering. Het was maar een van de voorbeelden die aantoonden dat de Belgisch-Congolese relaties onder Kabila een dieptepunt hadden bereikt.