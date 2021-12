Misdrijven zullen minder snel verjaren

Het dossier over de overvallen van de Bende van Nijvel zou in 2025 - 40 jaar na de laatste feiten - definitief verjaren. Dat kan worden verhinderd als de nieuwe verjaringsregel van kracht wordt en het federaal parket erin slaagt het proces ten gronde voor die deadline te laten starten.

De verjaringstermijn voor misdrijven in ons land zal nog alleen lopen tijdens het onderzoek naar de feiten. Zodra het proces ten gronde begint, zal de zaak niet meer kunnen verjaren.

Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) past de verjaringsregels in het Wetboek van Strafvordering aan. ‘De verjaringstermijn zal worden geschorst vanaf het ogenblik dat de zaak aanhangig gemaakt is bij de bodemrechter. Die wetgeving zal gelden voor alle strafzaken’, zegt Van Quickenborne.

De verjaringstermijn loopt nu vanaf de dag dat de strafbare feiten zijn gepleegd. Hoe zwaarder de feiten, hoe langer de verjaringstermijn. Dat gaat van zes maanden voor kleine ‘overtredingen’, vijf jaar voor zwaardere ‘wanbedrijven’ tot tien à twintig jaar voor de nog zwaardere ‘misdaden’. Bepaalde procedures kunnen die termijn tijdelijk stilleggen (‘schorsen’). En hij kan weer volledig van nul beginnen te lopen door onderzoeksdaden of een vervolging. In het uiterste geval kan de verjaring duren tot het dubbele van de verjaringstermijn, dus tot veertig jaar na de feiten voor de zwaarste misdaden (twee maal twintig jaar). Genocide, misdaden tegen de mensheid, oorlogsmisdaden en ernstige seksuele misdrijven op minderjarigen kunnen nooit verjaren.

Minister Van Quickenborne maakt er geen geheim van dat de nakende verjaring van het onderzoek naar de Bende van Nijvel meespeelt.

Als Van Quickenborne de wet wijzigt, zullen de feiten niet verjaren zolang het proces ten gronde begint binnen die verjaringstermijnen. De minister maakt er geen geheim van dat het onderzoek naar de Bende van Nijvel meespeelt in zijn beslissing om het verjaringshoofdstuk in het Wetboek van Strafvordering sneller te hervormen dan de andere hoofdstukken. Het federaal parket probeert nog altijd met een 20-tal speurders een doorbraak te forceren in het onderzoek naar de bloedige overvallen die de bende begin jaren 80 pleegde. De laatste overval, op een Delhaize-warenhuis in Aalst waarbij acht mensen stierven, dateert van november 1985.

Het Bende-dossier zou in 2025 - 40 jaar na de laatste feiten - definitief verjaren. Dat kan worden verhinderd als de nieuwe verjaringsregel van kracht wordt en het federaal parket erin slaagt het proces ten gronde voor die deadline te laten starten. Al wil Van Quickenborne niets beloven. Hij wil geen valse hoop creëren voor de slachtoffers, die ‘eerlijkheid en duidelijkheid verdienen’.

Het is niet de eerste keer dat de verjaringsregels worden veranderd met het dossier van de Bende van Nijvel als belangrijke drijfveer. De vorige minister van Justitie Koen Geens (CD&V) verlengde in 2015 de verjaringstermijnen. Tot dan verjaarden de misdaden waarover het Bende-dossier gaat na 15 jaar. Geens verlengde de verjaringstermijn voor misdaden waarop een levenslange celstraf staat tot twintig jaar. Ook in 2002 was de verjaringstermijn opgetrokken met het Bende-dossier als aanleiding.

De samenleving is bereid na een voldoende lange termijn een misdrijf te ‘vergeten’. Maar zodra een zaak voor de rechtbank komt, wil de samenleving wel dat die berecht wordt. Raf Verstraeten, hoogleraar strafrecht aan de KU Leuven

Federaal procureur Frédéric Van Leeuw, bij wie het onderzoek naar de Bende van Nijvel wordt gevoerd, is voorstander van de wetswijziging die minister Van Quickenborne wil doorvoeren. ‘Dat zal helpen voor het dossier van de Bende van Nijvel, maar ook voor andere dossiers. Het zal sommige procedureslagen voor de rechtbank helpen te vermijden. Ik ben al langer voorstander van die formule, al voor het Bende-onderzoek naar het federaal parket is verhuisd.’

Logica

‘Er is een logica dat de verjaringstermijn wel loopt in de onderzoeksfase, maar niet meer in de ‘vonnisfase’. De samenleving is bereid na een voldoende lange termijn een misdrijf te ‘vergeten’. Maar zodra een zaak voor de rechtbank komt, wil de samenleving wel dat die berecht wordt’, zegt Raf Verstraeten, hoogleraar strafrecht aan de KU Leuven. Hij is lid van de ‘commissie strafprocesrecht’, die door Van Quickenborne gevraagd werd een voorstel uit te werken voor de aanpassing van het hoofdstuk verjaring in het wetboek.

‘We stellen ook voor de basistermijnen voor de verjaring substantieel langer te maken en soms zelfs te verdubbelen mits die daarna niet meer kunnen worden verlengd. Daarmee wordt afgestapt van het artificiële systeem waarbij de termijnen aan het einde toch nog kunnen onderbroken ('gestuit') worden door een onderzoeksdaad, waardoor de termijn opnieuw begint te lopen.’ Van Quickenborne wil nog niet reageren op dat onderdeel van het voorstel.

Als de klok van de verjaring niet meer tikt zodra het proces ten gronde is begonnen, zal er dan nog voldoende druk zijn op de rechtbanken en hoven van beroep om de rechtszaken niet te laten aanslepen? Zeker het Brusselse hof van beroep kampt met een grote achterstand. Verstraeten: ‘Behalve de verjaring is er ook de ‘redelijke termijn’. Als het gerecht niet snel genoeg werkt, zal de rechter de straf moeten verminderen en mogelijk iemand alleen nog schuldig kunnen verklaren zonder een straf op te leggen. Dat is een stevige incentive om voortgang te maken.’