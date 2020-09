‘Misverstand’ doet Vivaldi nu al wankelen

Met een diep verdeelde CD&V, waar de schrik om bedot te worden er dik in zit, is de Vivaldi-coalitie nog niet helemaal op het droge. Brengt de verdeling van de ministerposten soelaas?

‘De plooien met Joachim Coens zijn gladgestreken, de inhoudelijke gesprekken kunnen voortgaan. Er was sprake van een materiële misslag.’ De preformateurs Egbert Lachaert (Open VLD) en Conner Rousseau (sp.a) probeerden maandagavond snel weer tot de orde van de dag over te gaan nadat veel tijd verloren was gegaan door de boze oprispingen van de CD&V-voorzitter. Maar in de entourage van Coens gaat men er toch niet zo licht over. ‘Een materiële misslag is een schrijffout. Dit is iets anders. In de onderhandelingsnota’s die we zondagavond toegestuurd kregen, weken meerdere passages af van wat de zeven partijen vorige vrijdag hadden afgesproken.’

Onder andere van de garantie dat de abortuswet alleen bij consensus in de meerderheid aangepast kan worden, was geen spoor meer in de teksten die afgelopen weekend werden opgesteld. ‘Een spijtig misverstand. We weten dat dat voor Joachim heel belangrijk is. Het is een storm in een glas water’, klinkt het bij de preformateurs.

Zand erover en op naar de vorming van de Vivaldi-regering tegen 17 september? Het valt te bezien. De facto heeft Coens zich al zover gewaagd met zijn bocht naar 'Avanti' dat het stilaan te laat lijkt om nu terug te krabbelen. De schade is namelijk al geleden. Afgelopen weekend ging N-VA-voorzitter Bart De Wever als een pletwals over Open VLD en CD&V heen. 'Ach, het tegendeel zou verbaasd hebben', klinkt het laconiek in de partij. Maar het feit blijft dat de West-Vlaming in een lastig parket zit. Het CD&V-partijbureau is diep verdeeld: enerzijds is er een grote drive om de politieke impasse te doorbreken. Anderzijds zijn er heel veel zwaargewichten die nog altijd niet weten wat CD&V in een paars-groene coalitie kan binnenhalen.

‘Over een staatshervorming staan we geïsoleerd in een belgicistisch clubje. Ze gaan ons vijf jaar belachelijk maken’, aldus een oud-minister. Maandagmorgen hadden meerdere tegenstanders zich voorgenomen om nog eens stevig hun mening over Vivaldi te geven, maar doordat Coens zelf al op hoge poten aankwam, bleef dat binnen de perken. Uiteindelijk schaarde iedereen zich achter de lijn dat CD&V niet over zich heen zal laten lopen. ‘We willen gerespecteerd worden. We zullen zien of dat in de komende gesprekken en teksten het geval zal zijn’, aldus de partijwoordvoerster.

Rekenwerk om de posten

Intussen woedt op de achtergrond nog een strijd: die om het premierschap. Het is te zeggen: MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez voert die strijd gewoon in de tv-studio’s. Hij ziet geen reden waarom Sophie Wilmès (MR) de Zestien moet verlaten ten voordele van PS-voorzitter Paul Magnette, die nochtans de leider van de grootste politieke familie is. Het gaat hard tegen hard, maar er is ook veel show bij. Het gevoel heerst dat Bouchez helemaal niet zo hard aan Wilmès vasthoudt, maar zijn prijs opdrijft. Hij heeft goede redenen om dat te doen. Doordat ook de Europese job van Didier Reynders nog moet worden verrekend, heeft hij heel veel te verliezen.

Dat zit zo: bij een regeringsvorming worden niet alleen ministers en staatssecretarissen verdeeld, maar ook de voorzitters van Kamer en Senaat en de Europese commissaris. Elke post heeft een score. Een minister is één punt waard, een premier, een vicepremier en een eurocommissaris anderhalf punt, een staatssecretaris een half punt en de voorzitters van Kamer en Senaat respectievelijk één punt en een half punt. Alle partijen krijgen de punten die ze waard zijn naargelang hun electorale zwaarte of belang in de coalitie.

Doordat de post van Reynders allang uitgedeeld is, vindt Bouchez dat die niet meer verrekend moet worden. Maar dan gaat hij voorbij aan het feit dat Reynders vorig jaar de steun kreeg van de PS en die dat niet vergeten is. Het zou betekenen dat de MR minstens de premier en vier ministerposten moet inleveren.

Vedetten

Ook voor Open VLD staat wel wat op het spel. Als de premier een Vlaming wordt -en vicepremier Alexander De Croo (Open VLD) is favoriet- dan kan de PS zowel de voorzitter van de Kamer als de Senaat claimen en is Patrick Dewael (Open VLD) zijn topjob kwijt. Groen heeft dan weer voordeel bij een Vlaamse premier. Op basis van het systeem-D'Hondt krijgen de groenen dan twee ministers, net als de drie andere Vlaamse partijen.