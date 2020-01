Mogelijk geval van coronavirus in Brussel

In het Sint-Pietersziekenhuis is een patiënt opgenomen die mogelijk besmet is met het coronavirus.

Het Brusselse ziekenhuis bevestigde zaterdag berichten over de mogelijke besmetting in Het Laatste Nieuws en meerdere Franstalige kranten. De patiënt, een Chinese man, is geïsoleerd en alle voorzorgsmaatregelen zijn genomen om te vermijden dat andere patiënten of personeelsleden besmet zouden worden.

Of de persoon ook effectief zelf besmet is met het coronavirus, is nog niet duidelijk. De man bood zich aan met symptomen die dezelfde waren als die van het coronavirus. Hij was kortademig, moest hoesten en had koorts maar een definitieve diagnose werd nog niet gesteld.

'Daarvoor moeten we wachten op de resultaten van het bloedonderzoek', klinkt het bij het ziekenhuis. 'Die worden in de loop van de namiddag verwacht. Op basis van die resultaten zullen we weten welke verdere stappen of maatregelen nodig zijn.'

Volgens de Brusselse brandweer hadden zich vrijdagavond twee Aziatische patiënten aangeboden in het ziekenhuis die ook symptomen vertoonden die op het coronavirus konden wijzen, maar zou al snel gebleken zijn dat zij niet met dat virus besmet waren. Het Sint-Pietersziekenhuis kon die informatie niet bevestigen.

Frankrijk

Het nieuws komt een dag nadat in Frankrijk de eerste gevallen van besmetting op het Europese continent waren opgedoken. In Bordeaux en Parijs werden vrijdagavond drie zieken geïdentificeerd.

Het is waarschijnlijk dat in Europa nog meer gevallen van besmettingen met het coronavirus zullen opduiken. Dat deelde het Europese Centrum voor Ziektepreventie en -controle (ECDC) zaterdag mee in een reactie op de ontdekking van drie patiënten in Frankrijk.

Op dit moment is het waarschijnlijk dat er meer geïmporteerde gevallen in Europa zijn.

'Op dit moment is het waarschijnlijk dat er meer geïmporteerde gevallen in Europa zullen zijn', klonk het. Het EU-agentschap verzekert echter dat de lidstaten de noodzakelijke capaciteit hebben om een bredere verspreiding van het virus te verhinderen en onder controle te houden.

In het Verenigd Koninkrijk zijn gezondheidsdiensten op zoek naar zo'n 2.000 vliegtuigpassagiers die in de voorbije twee weken in het land zijn aangekomen vanuit China, en meer bepaald de stad Wuhan, het epicentrum van het virus.