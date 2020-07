'Mondmasker tijdens joggen of fietsen kan gevaarlijk zijn'

Is een mondmaskerplicht tijdens het joggen en fietsen zoals in de provincie Antwerpen een goed idee? Volgens inspanningsfysioloog Peter Hespel neemt de veiligheid van zo'n masker af tijdens het sporten en is het dragen ervan gevaarlijk.

De verplichting om in de hele provincie Antwerpen op openbare plaatsen een mondmasker te dragen geldt ook voor joggers en fietsers. Provinciegouverneur Cathy Berx (CD&V) wilde een algemene regel zodat de handhaving voor de politie makkelijker wordt.

Maar dat het mondmasker ook tijdens het sporten verplicht is, stuit op kritiek. De Wereldgezondheidsorganisatie raadt expliciet af mondmaskers te dragen tijdens fysieke inspanningen.

De organisatie stelt dat sporters beter geen masker dragen omdat dat de ademhaling belemmert, het masker nat kan worden door zweet en een vochtig masker de groei van bacteriën bevordert.

Niet-getrainde sporters kunnen hyperventileren en flauwvallen met zo'n masker op. Peter Hespel Inspanningsysioloog

'Voor niet-getrainde sporters die een start-to-run programma volgen omdat ze overgewicht hebben of roken, belemmert zo'n masker de ademhaling, waardoor ze kunnen hyperventileren, duizelig worden en flauwvallen', zegt professor inspanningsfysiologie Peter Hespel (KU Leuven).

Wielertoeristen

Maar ook voor getrainde sporter, zoals wielertoeristen, kan het dragen van een mondmasker problematisch zijn. Hespel rekent voor dat we doorgaans vijf of zes liter lucht per minuut inademen. Bij inspanningen stijgt dat naar vijftig à honderdvijftig liter per minuut. 'De inspanning wordt exponentieel zwaarder, zodat een tekort aan zuurstof dreigt,' zegt Hespel.

Bovendien verliest een masker zijn beschermende kracht tijdens de inspanning. Als er meer dan 50 liter lucht per minuut uitgeademd wordt, kunnen er ook meer aerosols ontsnappen langs de zijkanten van het masker. 'De veiligheid van zo'n masker is een pak lager tijdens het sporten dan in rust.'

Restaurant

Volgens Hespel verspreiden de deeltjes zich bij wielertoeristen tien tot twintig meter ver, ook met mondmasker. 'Het is in zekere zin veiliger met tien op restaurant te gaan dan met tien in groep te gaan fietsen.'

Sporten doe je het best alleen of met twee naast elkaar, raadt de inspanningsfysioloog aan. 'Maar het dragen van het mondmasker alleen al kan gevaarlijk zijn, omdat je in het slechtste geval het bewustzijn kan verliezen tijdens het lopen of fietsen.'