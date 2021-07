'Mooie zomerdagen zijn omgeslagen in gitzwarte momenten'

In Heppeneert in Limburg blijft de toestand kritiek.

Na een moeizaam begin komen de reddingsacties stilaan op dreef. De regeringsleiders benadrukten vrijdag dat ze de getroffen inwoners niet aan hun lot overlaten.

Twintig doden en twintig vermisten, dat is de voorlopige balans van het noodweer dat de voorbije dagen een ravage aanrichtte in Wallonië en in delen van Limburg en Vlaams-Brabant. In het hele land werden 112 gemeentes verrast door het oprukkende water. Duizenden mensen moesten worden geëvacueerd en een veelvoud leed materiële schade.

Premier Alexander De Croo (Open VLD) noemde de watersnood vrijdag ongezien. 'Dit zijn mogelijk de zwaarste overstromingen in ons land ooit', zei hij. 'Het gaat om uitzonderlijke omstandigheden, die we nooit eerder meemaakten. Wat mooie zomerdagen moesten worden, zijn voor sommige landgenoten omgeslagen in gitzwarte momenten.'

De essentie Premier Alexander De Croo roept dinsdag 20 juli uit tot een dag van nationale rouw na de waterellende in ons land.

Hoewel het water op sommige plaatsen wegtrekt, blijft de situatie kritiek in Limburg.

Door de extreme omstandigheden kwamen reddingsacties moeilijk op gang, maar stilaan is beterschap in zicht.

Om stil te staan bij het grote menselijke verlies riep De Croo dinsdag 20 juli uit tot een dag van nationale rouw. Ook de feestelijkheden op de nationale feestdag van 21 juli worden beperkt. 'Op dat moment zullen nog veel mensen zich in grote moeilijkheden bevinden en zal een deel van het materieel nog volop worden ingezet bij de hulp- en reddingsacties', zei De Croo.

Sinds woensdag gooien het leger, de civiele bescherming, de hulpdiensten en veel vrijwilligers alle middelen in de strijd om mensen te helpen. Daarbij krijgen ze steun uit het buitenland. De speurtocht naar slachtoffers verliep aanvankelijk moeizaam door de sterke stromingen, de instabiliteit van sommige huizen, de hoogte van het water en de felle regen en mist. Pas vrijdagmorgen kon voor het eerst een helikopter worden ingezet om mensen te redden die al uren vastzaten op de daken van hun huizen.

Meer zoektochten

Daarna verbeterde de situatie uur na uur, behalve in Limburg, waar de toestand onder meer in Heppeneert en Herk-de-Stad kritiek bleef. 'Op veel plaatsen trekt het water stilaan weg en verbeteren de meteorologische omstandigheden, waardoor we meer zoektochten kunnen ondernemen', zei Yves Stevens van het Crisiscentrum vrijdag. 'We kunnen eindelijk onze helikopters en drones inzetten, zodat we een duidelijker beeld krijgen van hoeveel mensen nog in nood zijn.' Na de eerste noodhulp moet het echte werk nog beginnen, zegt Stevens. 'Het puinruimen zal wellicht nog dagen tot weken duren.'

Dit zijn mogelijk de zwaarste overstromingen in ons land ooit. Het gaat om uitzonderlijke omstandigheden die we nooit eerder meemaakten. Alexander De Croo Premier

De regeringsleiders benadrukten vrijdag dat ze de inwoners van de getroffen regio's niet aan hun lot overlaten. Waals minister-president Elio Di Rupo (PS) maakt extra middelen vrij voor de lokale besturen. Die kunnen aan de betrokken inwoners tot 2.500 euro lenen om hun dringendste noden te lenigen. Daarnaast krijgen de gemeentes 5 miljoen euro voor herstellings- en opkuiswerken. De gouverneurs van de getroffen provincies krijgen 2,5 miljoen euro om samen met de burgemeesters de getroffen inwoners onderdak te verschaffen.

Het Rode Kruis riep op om giften te geven. Onder meer de Nationale Loterij liet al weten 1 miljoen euro te schenken.