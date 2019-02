Multinationals opgelucht over behoud fiscale korting

Opluchting

Atlas Copco ging drie jaar geleden in een eigen procedure in beroep tegen de Europese Commissie. Het Europese arrest van donderdag slaat op een zaak tussen de Belgische staat en het Amerikaanse bedrijf Magnetrol tegen de Europese Commissie. 'Dit bevestigt dat eigen verzet tegen de beslissing van de Europese Commissie de juiste beslissing was. Voor de rest kunnen we alleen maar afwachten. Het is vooral uitkijken of de Europese Commissie tegen het arrest in beroep gaat', zegt Bongaerts.